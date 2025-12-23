Kvalitetsmedveten mättekniker till Precomp
Nåvi AB / Teknikjobb / Ulricehamn Visa alla teknikjobb i Ulricehamn
2025-12-23
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nåvi AB i Ulricehamn
, Borås
, Habo
, Jönköping
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-23Om företaget
Precomp Solutions AB är en ledande tillverkare av precisionskomponenter - med finklippning som vår specialitet. De håller till i Ulricehamn (där huvudkontor och expertteam finns). Precomps team arbetar nära kunderna redan i de tidiga faserna av utvecklingsprojekt för att ta fram smarta och kostnadseffektiva lösningar. Precomp är listat på NASDAQ First North Growth Market.
Läs gärna mer om Precomp på www.precomp.se.
Utmaningen
Vi söker dig som gillar att nörda ner dig i mätteknik, som har koll på detaljerna och vill vara med och säkerställa kvalitet i världsklass. Hos Precomp Solutions AB får du jobba med några av Europas främsta kunder inom fordons- och verkstadsindustrin.
Som Mättekniker hos Precomp får du en viktig roll där du är med och säkerställer att deras komponenter håller absolut högsta kvalitet - från första idé till färdig produkt. Du blir en del av ett sammansvetsat team som arbetar nära både produktion och utveckling. Det är en varierad och tekniskt utmanande roll där du får använda både hjärna och fingertoppskänsla.
Dina uppgifter kommer bland annat att vara:
Mäta, testa och kvalitetssäkra produkter med hjälp av avancerade mätmaskiner (främst koordinatmätmaskiner som PC-DMIS och Measure-X).
Programmera mätutrustning och fastställa vilka metoder som ska användas - ofta utifrån tekniska ritningar eller kravspecifikationer.
Delta i projekt där du hjälper till att ta fram mätstrategier för nya komponenter - du är med från start och påverkar slutresultatet.
Verifiera produktionen - du säkerställer att allt är i linje med våra höga kvalitetskrav innan detaljer går vidare till kund.
Stötta vår verktygsavdelning med mätdata och analyser som hjälper dem att justera och förbättra verktyg eller processer.
Ta fram dokumentation i samband med PPAP och utfallsprov - du har koll på att allt är korrekt dokumenterat.
Hantera avvikelser och kundreklamationer - ibland med direktkontakt med kund, så du behöver vara trygg i att förklara dina analyser.
Bidra till ständiga förbättringar -ifrågasätter saker på rätt sätt och vill göra saker ännu smartare.
Du får jobba med teknologiska produkter där precision är allt, och du är en viktig kugge i kvalitetsarbetet.
Vem är du?
Du har troligen jobbat minst fem år inom kvalitets- eller mätteknik, helst inom tillverkning eller fordonsbranschen. Du gillar teknik, är noggrann in i minsta detalj och tycker om att jobba både självständigt och tillsammans med andra. Du trivs när du får vara den som sätter standarden för kvalitet - och du är inte rädd för att ta egna initiativ.
Vi ser gärna att du har:
Teknisk utbildning i grunden
Erfarenhet av PC-DMIS, Measure-X och gärna Rektron
Svenska och engelska i tal och skrift
Du är en person som gillar att göra ett grundligt jobb, har ett öga för detaljer och samtidigt ser helheten. Du trivs i en miljö där du får vara självgående, men samtidigt bidra till laget. Det handlar inte bara om teknik - det handlar om att skapa kvalitet hela vägen till slutkund.
Placeringsort: Ulricehamn
Tycker du att det låter intressant? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag.Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5918821-1766047". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nåvi AB
(org.nr 559286-4317), https://jobb.navi.se
Stadshuset (visa karta
)
523 34 ULRICEHAMN Arbetsplats
Nåvi Rekrytering & Rådgivning Jobbnummer
9663345