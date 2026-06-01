Kvalitetskontrollanter
JKS Sverige AB / Lagerjobb / Landskrona
2026-06-01
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos JKS Sverige AB i Landskrona
Vill du sommarjobba på ett företag där du får möjlighet att utveckla din serviceförmåga samt lära dig mer om olika spannmål som vete, raps och korn? Gillar du att ta ansvar och inte är rädd för att hugga i där det behövs? Läs vidare!Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Arbetet på Svenska Foder innebär inledningsvis förberedande arbeten så som rengöring och städning av silos. När säsongen tar fart innebär arbetet främst att ta emot lantbrukare som kommer för att leverera spannmål som vete, raps och korn. Du säkerställer att lantbrukarna får en god service och ett gott bemötande vid leverans och registrerar information kring spannmålet i dator. Du gör även kvalitetstester på spannmålet för att se att de håller god kvalité. Under högsäsong är det stundvis högt tempo och mycket att göra. Andra förekommande arbetsuppgifter är städning såväl utvändigt som invändigt på området.
Uppdragsperioden är från v.30 till slutet av augusti men det kan finnas mer arbete under september lite beroende på väder och vind.
Tjänsten är på heltid med arbetstider 07.00-16.00 & 13.00-21.00. Schemat är upplagt så att helgarbete kan förekomma.
Arbetet är placerat i Landskrona och Örja.
Kompetens, erfarenhet och personliga egenskaper
Vi söker dig som vill ha ett varierande arbete som kombinerar service med praktiskt arbete. Arbetet kräver inga förkunskaper eller tidigare arbetslivserfarenheter. Svenska kommunicerar du obehindrat på och du har lätt för att få kontakt med andra. B-körkort är meriterande, men inget krav. Som person är du positiv, ansvarstagande och serviceorienterad. Du är en teamspelare som ser vad som behöver göras och tar tag i saker.
Vi erbjuder dig
Som konsult hos oss arbetar du i ett spännande uppdrag hos vår kund och får erfarenhet som utvecklar din kompetens och ditt nätverk. Du har en konsultchef som du har en tät och nära dialog med, som säkerställer att du är nöjd i din anställning samt i uppdraget hos vår kund. Vi har kollektivavtal och följer de regler och avtal som finns på arbetsmarknaden, så att du som konsult kan känna dig trygg i din anställning hos oss.
Ansök:
Du söker tjänsten via ansökningslänken med registrerat CV på www.jksgroup.se.
Skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt, då vi arbetar med ett löpande urval. Har du frågor om tjänsten är du givetvis välkommen att kontakta Andreas Lindin på and@jksgroup.se
.
Vi ser fram emot din ansökan! ☀ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JKS Sverige AB
(org.nr 559020-5430), https://www.svenskafoder.se/
261 31 LANDSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svenska Foder Aktiebolag Kontakt
Staffing and Recruitment Consultant
Andreas Lindin and@jksgroup.se +460709683031 Jobbnummer
9940711