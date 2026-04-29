Kvalitetskonsult inom reglerad industri
Vi älskar det vi gör - vill du också känna så?
SKÅNESTOR är det personliga konsultbolaget. Vårt kontor finns i Lund och vi har en satellit i Helsingborg. Våra konsulter jobbar inom Life Science och Livsmedel och andra reglerade branscher. Tack vare vår djupa områdeskunskap och kundkännedom kan vi inte bara matcha rätt kompetens med rätt uppdrag, utan också rätt personlighet med rätt företagskultur.
Vår mission är att göra skillnad - inte bara nytta. Vi arbetar med rådgivning, projektledning, förstärkning och rekrytering. Våra tjänster stärker företag genom att tillföra djup kompetens, praktisk erfarenhet och en härlig dos energi och nytänkande perspektiv.
Som konsult hos oss är du en del av ett personligt företag där du blir sedd, uppskattad och får möjligheten att utvecklas. Vi är ett team med stark sammanhållning och en prestigelös inställning. Här är våra medarbetare nyckeln till framgång, och vi värnar om deras utveckling och trivsel.
Om rollen
Vi vill komma i kontakt med dig som brinner för kvalitet och vill utvecklas tillsammans med oss.
Vi söker en konsult med några års praktisk erfarenhet av kvalitetsarbete inom reglerad industri, till exempel medicinteknik, försvar eller fordon. Du är trygg i grunderna men nyfiken på att bredda dig, både tekniskt och mellan branscher.
Hos oss arbetar du i gränslandet mellan teknik, kvalitet och affär. Du stöttar våra kunder genom hela produktlivscykeln, från tidig utveckling till verifiering, produktion och eftermarknad.
Uppdragen varierar beroende på kund och din profil, men du kan till exempel arbeta inom Quality Assurance (QA), Quality Control (QC) eller leverantörskvalitet (supplier quality).
Exempel på möjliga uppgifter:
Stötta projektledare och organisationer i kvalitets- och compliancefrågor
Utveckla, implementera och förbättra kvalitetsledningssystem
Driva och följa upp avvikelser, CAPA och rotorsaksanalyser
Säkerställa efterlevnad av relevanta standarder och regelverk (t.ex. ISO 9001, ISO 13485)
Planera och genomföra interna och externa revisioner
Delta i kund- och myndighetsinspektioner
Arbeta med förändringshantering kopplat till produkter och processer
Ta fram och uppdatera styrande dokument och instruktioner
Samverka med leverantörer och arbeta med leverantörskvalitet, inklusive avvikelser och uppföljning
Delta i verifiering, validering och kvalificering
Leda workshops och facilitera tvärfunktionella team
Driva förbättringsarbete baserat på data och analys
Om dig
Du har ett starkt kvalitetstänk och en passion för förbättringsarbete. Du är generalist med bredd och har tillräcklig erfarenhet för att kunna ta ansvar i uppdrag. Du är noggrann, strukturerad och har en nyfiken inställning med förmåga att både arbeta självständigt och i team. Du har lätt för att ta till dig nya arbetsuppgifter och lär dig snabbt. Med ett helikopterperspektiv ser du helheten och ser fram emot att ta dig an nya utmaningar. Du är en positiv och social person som alltid sätter kunden i fokus och trivs i tvärfunktionella team. Du är proaktiv, drivande och kommunikativ, och du hjälper gärna dina kollegor på ett prestigelöst sätt. Du delar våra värderingar: Energi, Empati & Ödmjukhet och Professionalism.
Akademisk examen eller annan relevant utbildning
Några års erfarenhet av kvalitetsarbete inom reglerad industri
Erfarenhet av kvalitetsledningssystem (t.ex. ISO 9001, ISO 13485)
Förståelse för kravhantering, spårbarhet och riskhantering
Erfarenhet av att arbeta med standarder och regelverk
God analytisk förmåga och strukturerat arbetssätt
God kommunikationsförmåga
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av revisioner (interna eller externa)
Erfarenhet av leverantörskvalitet
Erfarenhet från flera branscher
Vad vi erbjuder dig:
På SKÅNESTOR får du det bästa av två världar: tryggheten hos ett etablerat företag och flexibiliteten hos ett mindre, personligt bolag. Vi erbjuder bland annat:
Trygg anställning med kollektivavtal och konkurrenskraftig lön.
Flexibla arbetstider och fokus på work-life balance.
Hälsofrämjande förmåner såsom friskvårdsbidrag och regelbundna aktiviteter.
Utvecklingsmöjligheter genom spännande uppdrag och tillgång till vårt breda kontaktnät inom branschen.
Ett nära team med stark gemenskap, där vi stöttar och inspirerar varandra.
Är du redo att bli en del av vårt team?
Ansök redan idag!
Kontakta oss så berättar vi mer:
Maria Gren maria.gren@skanestor.se
tel 072 451 58 72
Cecilia Larsson cecilia.larsson@skanestor.se
tel 0722 19 47 51
Peter Johansson peter.johansson@skanestor.se
tel 0760 21 15 95
Läs mer om oss på www.skanestor.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skånestor AB
