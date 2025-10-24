Kvalitetsinspektör med inriktning elektronik
2025-10-24
Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en kvalitetsinspektör mot fokus mot inspektion av elektronik till vår kund i Mölnlycke som vill stärka sitt team som ansvarar för kontroll och inspektion av inlevererat material!
Detta är ett viktigt uppdrag där du spelar en nyckelroll i att säkerställa högsta kvalitet på leveranser. Arbetet innebär daglig dialog med interna funktioner och externa leverantörer.
Rollen inleds som en konsultanställning via Randstad med stora möjligheter till anställning direkt hos kund!
Ansvarsområden
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Kontroll och inspektion av inlevererat material, där inspektion av elektronik mot IPC-610 är huvuduppgiften.
Utvärdera inlevererat material för att säkerställa att det uppfyller ställda ritningskrav och specifikationer.
Skapa och distribuera avvikelserapporter till både leverantörer och berörda interna funktioner.
Daglig dialog med Supplier Quality Engineers för att besluta om hantering av avvikande material.Kvalifikationer
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter med en tydlig inriktning mot elektronik.
Dokumenterad erfarenhet och utbildning av att inspektera material mot IPC-610.
Förmåga att hantera svenska och engelska i både tal och skrift för kommunikation med internationella leverantörer och kollegor.
Mycket god förmåga att lyssna, främja öppen dialog och samarbeta effektivt.
Meriterande:
Erfarenhet av mekanisk uppmätning. Erfarenheter
Elektronik
Elektronisk testutrustningOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
