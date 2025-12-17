Kvalitetsingenjör Ytbehandling och målning
2025-12-17
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vi söker nu en positiv och intresserad kollega inom området kvalité. I denna roll kommer du tillhöra det verkstadsnära stödteamet som jobbar tillsammans med övriga stödfunktioner för att stötta och effektivisera produktionen på både kort och lång sikt. Du kommer att arbeta med varierande arbetsuppgifter såsom problemlösning, koordinering och drivande av ärenden/utredningar, förbättringar, samt avvikelser i produktion.
Du kommer ingå i ledningslaget för det produktionsavsnitt som du kommer att verka inom tillsammans med produktionsledare, teamledare och produktionstekniker
I ledningslaget arbetar vi tillsammans och hjälps åt med varandras ansvarsområden för att uppnå målen för verksamheten. Det kan exempelvis handla om att ta fram riktlinjer och aktiviteter för att minska avvikelser inom sitt produktionsavsnitt, nå våra mål på ledtid eller måltimmar.Publiceringsdatum2025-12-17Profil
Du kommer tillhöra Kvalitet, inom Saab Aeronautics Figther Production. Sektionen stödjer Aeronautics Figther Production med kvalitetstekniska frågeställningar, problemlösning och effektiviseringar inom området ytbehandling och målning. Inom sektionen är vi ca 10 kvalitetsingenjörer som har olika erfarenheter, men det vi har gemensamt är att vi har kunden i centrum, drivs av att lösa problem och att arbeta med ständiga förbättringar.
Arbetet som kvalitetsingenjör innebär ett omfattande samarbete med olika avdelningar och affärsenheter inom företaget. Du bör därför trivas med att arbete i team och drivs av att nå gemensamma mål. Vi ser gärna att du är analytisk samt kreativ och därmed kan hitta lösningar på de problem som uppstår i produktionen.
För att lyckas i rollen tror vi att du som sökande har:
* Högskoleexamen inom relevant område
* Bakgrund inom kemiska processer
* Intresse för att verka för produktionens bästa med stöttning inom bl a produkt/kravkännedom, grundorsaksutredningar, produktionsprocesser
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad blir du en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Not Specified Så ansöker du
