Kvalitetsingenjör - stöd nära produktion!
Saab AB / Teknikjobb / Linköping Visa alla teknikjobb i Linköping
2025-10-02
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Rollen som kvalitetstekniker innebär att du tillsammans med andra i ditt team arbetar i nära anslutning till Saabs produktion. Arbetsuppgifterna är varierande och du kommer arbeta med problemlösning, Koordinering & drivandet av ärenden/utredningar & förbättringar, inspektioner av flygplan samt avvikelser i produktion. Du kommer också ingå i stödteamet i aktuellt produktionsavsnitt och arbeta nära produktionsledare, produktionstekniker och produktionsstyrare.Publiceringsdatum2025-10-02Profil
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och tror att du är en kommunikativ person som trivs att arbeta med olika arbetsgrupper och funktioner. Du gillar att arbeta med andra och driver projekt och arbetet framåt på egenhand men även i grupp.
Vi ser att du:
* Har minst gymnasiekompetens inom teknikområdet eller motsvarande eller mer arbetslivserfarenhet.
* Mycket god samarbetsförmåga
* God analytisk förmåga samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska
* Kvalitetskunskap om exempelvis kvalitetssystem, kvalitetsstyrning och/eller kvalitetssäkring
* Erfarenhet av informationssökning i olika datorsystem
Det är meriterande om du har:
* Praktisk erfarenhet av att arbeta inom flygindustrin
* Kunnande om Produktionsprocesser
* Yrkeserfarenhet av kvalitetsteknik eller kvalitetssäkring
* Erfarenhet av Systematisk Problemlösning/ Grundsorsksanalys
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
