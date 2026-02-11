Kvalitetsgranskare inom medicinteknik
2026-02-11
Vilka är vi?
AMRA Medical är ett banbrytande internationellt medicinteknikbolag i framkant av
medicinsk bildbehandling och precisionsmedicin. AMRA grundades 2010 som en
spin-off av Linköpings universitet med syftet att stödja transformativ vård och kliniskt
beslutsfattande; från klinisk forskning till klinisk vård.
Företaget har utvecklat nya metoder för analys av kroppssammansättning som ger
oss möjligheten att automatiskt producera flera fett- och muskelrelaterade
biomarkörer med oöverträffad precision och noggrannhet från en enda MR-
undersökning. Vi arbetar med internationellt ledande läkemedelsföretag och sjukhus
över hela världen. Idag är vi drygt 60 anställda, verksamma på en internationell
Dina arbetsuppgifter
Då vi är ett medicinteknikbolag är kvalitet viktigt i allt vi gör. För vår
kvalitetsgranskning inom analys av magnetkamerabilder söker vi nu dig som har ett
gediget intresse för anatomiområdet. Arbetsuppgifterna består av att granska stora
mängder medicinska bilder och när det behövs, med hjälp av AMRA:s programvara,
justera den segmenterade anatomin så att det överensstämmer med definitionen av
en biomarkör. Du kommer även att vara delaktig i arbetet med att förbättra vårt
arbetssätt och våra rutiner.
Du kommer vara en viktig del av produktionsteamet, som idag består av 16
medarbetare med bakgrund som bland annat fysioterapeuter och sjuksköterskor. Din
placeringsort är Linköping.
Vem söker vi?
Rollen kräver att du är noggrann och kvalitetsmedveten och har förmåga att fokusera
i en repetitiv miljö med bibehållet engagemang. För att klara arbetet bör du vara en
van och fingerfärdig datoranvändare, men du behöver ingen djup teknisk kompetens
om datorer.
Du är en kommunikativ person med mycket god samarbetsförmåga och relaterar till
andra på ett lyhört och smidigt sätt. Då AMRA Medical är ett ungt bolag under
uppbyggnad och i förändring är det av betydelse att du har lätt att anpassa dig till
ändrade omständigheter. Rollen kräver gedigen kompetens inom anatomi från
utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Den passar dig som har ett
intresse av hälsa och som trivs med arbetsuppgifter som inte varierar så mycket och
som kräver hög koncentration.
Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsplats, med kunniga kollegor, där det finns
möjligheter till att påverka. AMRA erbjuder en introduktionskurs där man får
anpassad upplärning i anatomi, våra tekniska verktyg och arbetssätt under ledning
av en mentor. Vi är ett ungt företag som har en stark vetenskaplig grund och en
världsomspännande marknadsnärvaro. Genom att vara en del av vårt team får du
möjlighet att bidra till en hälsosammare värld.
Ansökan
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Åsa Callenfors, HR-chef, +46
(0)70 610 12 57.
Intervjuer kommer att ske löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
