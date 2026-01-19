Kvalitetsansvarig Sbfut Fordon X25
2026-01-19
Vi söker en kvalitetsansvarig - Fordonsprojekt Saltsjöbanan (SBFUT) till en myndighet inom trafik.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär att leda och ansvara för kvalitetsarbetet i ett investeringsprojekt för anskaffning av nya järnvägsfordon. Uppdraget omfattar ansvar för kvalitet, besiktning samt hållbarhetsarbete kopplat till leverantörskedjan, med fokus på att säkerställa att avtalade krav uppfylls under hela tillverknings- och leveransprocessen. Rollen rapporterar direkt till projektledaren.

Dina arbetsuppgifter
Planera, leda och följa upp projektets kvalitetsarbete enligt övergripande plan
Följa upp och bevaka att avtalade kvalitetskrav mot fordonsleverantör efterlevs och uppfylls
Planera och genomföra nödvändiga besiktningar hos fordonsleverantören under tillverkningsfasen med stöd av besiktningsorganisationen
Planera och genomföra revisioner av fordonsleverantören
Ansvara för projektets ändringshantering
Ansvara för projektets verifierings- och valideringsarbete
Ta fram kvalitetsrelaterade arbetssätt, rutiner och processer för projektet
Säkerställa att projektets resurser inom kvalitet, besiktning och hållbarhet är tillräckligt och lämpligt bemannade
Rapportera projektets status inom kvalitet till projektledaren
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Minst 10 års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom kvalitetsledning mot produktion eller drift/underhåll av spårfordon, varav minst 3 år för vardera produktion respektive drift/underhåll.
Minst 5 års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom besiktningar (planering, koordinering och protokollföring) av spårfordon i fabrik eller depå.
Minst 5 års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom ISO-9001 och 14001 samt leda revisioner av dessa.
Meriterande
Formell utbildning inom kvalitetsstandarder kopplad till SIS (Svenska Institutet för Standarder).
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av ansvar för verifierings- och valideringsarbete inom spårfordon.
Minst 3 år dokumenterad erfarenhet av säkerhetsstyrning kopplat till spårfordon.
Personliga egenskaper
Stark förmåga att planera och skapa struktur.
Stark förmåga att kommunicera, både internt och externt, samt målgruppsanpassa kommunikationen.
Stark social förmåga, lätt att skapa kontakter och samarbeta.
Agilt arbetssätt och fokus på ständiga förbättringar.
Noggrann.
Drivande.
Prestigelös.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
