På vårt innovativa företag är vi stolta över att upprätthålla de högsta standarderna inom kvalitet och regelefterlevnad. Vi söker nu en driven Kvalitets- & Complianceassistent som vill vara med och säkerställa vår excellens och bidra till en kultur av ständiga förbättringar i en dynamisk miljö.
OM TJÄNSTEN
Som Kvalitets- & Complianceassistent spelar du en viktig roll i att stödja vårt team med att upprätthålla och förbättra våra interna processer och efterlevnad av externa regelverk. Du kommer att arbeta nära olika avdelningar för att säkerställa att vi uppfyller alla krav och bidrar till en robust kvalitetskultur.
Du erbjuds
Vi erbjuder en stimulerande roll i ett engagerat team, möjligheter till professionell utveckling samt en arbetsplats som värdesätter din kompetens och ditt bidrag.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att aktivt bidra till att bibehålla och utveckla företagets kvalitets- och efterlevnadssystem, genom att utföra administrativa uppgifter, datainsamling och processförbättringar.
• Assistera vid utformning och implementering av kvalitets- och complianceprocesser.
• Samla in, analysera och rapportera data relaterad till kvalitet och regelefterlevnad.
• Förbereda dokumentation för interna och externa revisioner.
• Stödja vid utbildning av personal i nya eller uppdaterade riktlinjer.
• Övervaka efterlevnaden av relevanta lagar och branschstandarder.
• Hantera avvikelser och bidra till rotorsaksanalyser.
• Uppdatera och underhålla policyer och procedurer.
VI SÖKER DIG SOM
• God förståelse för kvalitetsledningssystem (t.ex. ISO-standarder).
• Grundläggande kunskap om relevant lagstiftning och regelverk.
• Avancerad förmåga i Office 365, särskilt Excel och Word.
• Flytande i svenska och engelska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att arbeta med dokumenthanteringssystem.
• Kunskap om riskhantering.
• Erfarenhet från en reglerad bransch.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande.
