Kvalitets Tekniker
Hughes Power System AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskrona
2025-12-26
Kvalitets tekniker
Hughes Power System utvecklar och tillverkar den senaste generationen av miljövänliga elektriska högspänningsbrytare. Vi använder vakuum och solid isolering i stället för gårdagens brytteknik i gas och isolering med gas. Produkterna används av el-tranmissionsbolag och järnvägsoperatörer.Publiceringsdatum2025-12-26Dina arbetsuppgifter
1. Här arbetar du med nyutvecklade produkter, ny utrustning och du själv sätter ramarna för hur kvalitet ska byggas in från start. Du jobbar nära teknikutveckling, montage/sammansättning och med direkt leveranskontroll av detaljer från underleverantörer.
2. Du har stort eget ansvar och en möjlighet att påverka många detaljer i processen. Allt från underleverantörers leverans, intern produktion till sluttest före leverans.
3. Du tar hand om allt kring kvalitet, följer upp resultat och driver förbättringar längs hela industrialiseringsflödet. När något inte går som planerat analyserar du grundorsaker, föreslår åtgärder och ser till att lärdomar tas till vara och blir en del av processen.
4. Du ansvarar också för att alla detaljer blir registrerade i vårt produktionssystem, att ECR (Engineering Change Request) i vårt system blir analyserade och föreslå förändringar.
5. Du ser till att våra produkter har rätt förutsättningar att lyckas.
Din profil
1. Vi söker dig som gillar när mycket är nytt och vill vara med och forma hur saker ska göras på bästa sätt.
2. Du har analytisk förmåga och kan driva kvalitetsfrågor.
3. Befattningen kan kräva att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Vissa befattningar har Hughes krav på säkerhetsklassning vilket kan medföra krav på visst medborgarskap.
4. Du blir en del av ett företag, där inget är omöjligt och att vi har högt i tak för nya idéer och innovationer.
Quality Technician
Hughes Power System develops and manufactures the latest generation of environmentally friendly electrical high voltage circuit breakers. We use vacuum and solid insulation instead of yesterday's gas insulation. The products are used by electricity transmission companies and railway operators.
Job Description
1. Here you work with newly developed products, new equipment and you yourself set the framework for how quality process should be built from the start. You work closely with technology development, assembly and with direct delivery control of parts from subcontractors.
2. You have a great deal of personal responsibility and an opportunity to influence many details in the process. Everything from subcontractor delivery, internal production to final testing before delivery.
3. You take care of everything related to quality, follow up on results and drive improvements along the entire industrialization flow. When something does not go as planned, you analyze root causes, propose measures and ensure that lessons learned are taken advantage of and become part of the process.
4. You are also responsible for ensuring that all details are registered in our production system, that ECR (Engineering Change Request) in our system are analyzed and changes are proposed.
5. You ensure that our products have the right conditions to succeed.
Your profile
1. We are looking for someone who likes when things are new and wants to help shape how things should be done in the best way.
2. You have analytical skills and can drive quality issues.
3. The position may require you to undergo and be approved according to current regulations for security protection. Some positions have Hughes requirements for security classification, which may entail requirements for certain citizenship.
4. You will become part of a company where nothing is impossible and where we have a high ceiling for new ideas and innovations. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: nataia.lee@hughespowersystem.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hughes Power System AB
(org.nr 556926-5068)
Handelsvägen 10 (visa karta
373 30 NÄTTRABY Jobbnummer
