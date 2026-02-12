Kvalitet och miljöansvarig
2026-02-12
Bröderna Axelssons Plåtslageri ligger i Karlskoga vi är ett legotillverkande företag med inriktning på svets, kantpressning, fräsning, laserskärning m.m.
Vi är cirka 25 medarbetare, varav fem tjänstemän, och vår organisation är liten, familjär och präglas av god sammanhållning.
Vi har kollektivavtal för alla anställda.
Är du en person med god samarbetsförmåga och intresse av att ständigt förbättra verksamhetens kvalitet? Vill du ha ett varierande, omväxlande och spännande arbete tillsammans med engagerade medarbetare och kollegor där du känner att du gör skillnad? Då har du ett arbete att söka.
Som kvalitetsansvarig leder och utvecklar du arbetet med att säkerställa kvalitén både inom vår egen organisation samt kvalitén från företagets leverantörer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Stötta med planering och genomförande av kvalitetsrelaterade aktiviteter
• Planera och genomföra revisioner med avseende på kvaliteten
• Planera och genomföra revisioner med avseende på processuppfyllnad och efterlevnad av befintliga planer
• Säkerställa kvaliteten på genomförandet av tekniska granskningar
• Vidareutveckla vårt ledningssystem
• Reklamationer
• Kravbilder från kund
Lämplig bakgrund för vår nya kvalitetsansvarig är erfarenhet inom kvalité från tillverkningsindustrin. Du har goda kunskaper inom ISO 9001, ISO 14001 och gärna ISO 3834-2 då vi innehar dessa certifikat. Vi ser det som meriterande om du har arbetat i Monitor ERP system. Du har relevant högskolenivå gärna inom kvalitet eller teknik eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig.
Urval sker löpande, vid frågor om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss via mejl info@brax.bz
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering.
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
