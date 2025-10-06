Kvalificerad projektledarroll - Project Procurement Manager
2025-10-06
Söker du en ledande roll som är omväxlande och innehållsrik, där det sällan är två likadana dagar, där du växlar mellan kontoret, konferensrummet, produktionen och kundkontakter, då har du här den perfekta möjligheten!
Din framtida utmaning
Som Project Procurement Manager, PPM har du en ledande roll som inköpsavdelningens representant inom våra projekt.
Tillsammans med våra inköpsfunktioner, vår leverantörsbas och våra samarbetspartners kommer du att ansvara för att projektleda inköpsfunktionen i anbud och projekt. Som Project Procurement Manager, PPM får du ett omfattande internt nätverk med många kontaktytor samt att du får ett stort ansvar för budget och resultat. Du får en central roll i våra projektgrupper. Genom planering, kravställning och uppföljning skapar du förutsättningar för bästa möjliga anbuds- och projektgenomförande. Du kommer att verka internt i ett globalt expansivt företag.
Den du är
Vi ser gärna att du har erfarenhet från kvalificerade projektledande roller.
Du har akademisk bakgrund som t ex civilingenjör inom industriell ekonomi, civilekonom eller annan relevant eftergymnasial utbildning. Eftersom vi har en mycket internationell prägel på kunder och leverantörer behöver du ha goda språkkunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift.
Din styrka är projektledning, kommunikation, att skapa goda relationer och att bygga långsiktiga nätverk. Du är målinriktad och på ett strukturerat samt noggrant sätt leder du dig själv och andra. Du är analytisk och har ett kommersiellt intresse. Att lyfta blicken och jobba med en långsiktig horisont och kunna hantera daglig styrning för att nå resultat är egenskaper som kommer väl till pass i rollen.
Vad du blir en del av
Vi är ett härligt gäng på 20 individer med god spridning i både ålder, bakgrunder, expertisområden, modersmål och fördelning mellan könen. Rollen ger dig god insyn i många av våra processer på företaget och du kommer att få ett stort nätverk. För dig med rätt ambitioner och inställning finns naturliga vägar att växa in i andra roller på företaget. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens- och karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/sv
Kontaktperson
Har du frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till Johan Domeij, gruppchef Project Procurement Manager, 0660 - 21 61 19 eller rekryteringskonsult Maria Josefsson, 070 - 842 23 35.
Urvalsprocessen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång. Sista ansökningsdag 2 november.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
