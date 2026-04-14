Kvalietsingenjör
Vi söker en kvalitetsingenjör med erfarenhet från marin- eller varvsindustri som kan ansvara för och genomföra kvalitetsinspektioner i samband med nybyggnation, ombyggnation och underhåll av fartyg på varv.
Rollen innefattar att självständigt planera, samordna och utföra inspektioner av bland annat svetsarbeten, rörinstallationer, elektriska installationer samt övriga vanligt förekommande arbeten inom fartygsproduktion. Du säkerställer att arbetet utförs i enlighet med gällande ritningar, tekniska specifikationer, klassningskrav, internationella standarder samt kundens kvalitetskrav.
Arbetsuppgifter kan inkludera:
Genomföra visuell och teknisk kontroll av svetsar (t.ex. enligt WPS/WPQR och relevanta ISO/EN-standarder)
Inspektion av rörsystem inklusive tryckprovning och verifiering mot P&ID och isometrier
Granskning och kontroll av elinstallationer enligt gällande regelverk och marina standarder
Uppföljning av avvikelser, dokumentation och rapportering till projektledning och kund
Medverkan vid FAT, SAT och andra verifieringsaktiviteter
Säkerställa att arbetet uppfyller krav från klassningssällskap och myndigheter
Samordning med produktion, projektledning och externa inspektörer
Din Profil
Vi ser gärna att du har god kunskap om kvalitetsprocesser, dokumentation och spårbarhet samt erfarenhet av arbete i internationella projektmiljöer. Certifieringar inom svetsinspektion (exempelvis IWI/IWT/IWE) eller erfarenhet av NDT är meriterande.
Rollen kräver hög noggrannhet, teknisk förståelse och förmåga att arbeta självständigt i en produktionsintensiv miljö. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Quality Engineer". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
175 88 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9854819