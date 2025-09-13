Kursledare i Matlagning
2025-09-13
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
, Varberg
, Halmstad
, Kungsbacka
, Höganäs
Tycker du om att laga mat och vill dela med dig av dina kunskaper?
Vi söker kursledare till vårt utbildningskök i centrala Falkenberg.
Hos oss leder du praktiska kurser i matlagning eller bakning - från vardagsrätter och klassiska kök till nya smaker, tekniker och temakvällar.
Det kan vara att lära sig att sätta en vardagsgryta, till att baka bröd, göra enkla desserter eller bygga en hel meny. Vi är öppna för både breda upplägg och smala nischer. Det viktiga är att du vill dela din kunskap och få andra att våga i köket.
Som kursledare planerar du kurserna tillsammans med oss.
Under kursen går du igenom momenten, svarar på frågor och stöttar deltagarna på plats.
Det är prestigelöst, personligt och socialt - små grupper där alla får plats att prova.
Kurserna hålls i våra lokaler i centrala Falkenberg.
Vanligtvis på vardagseftermiddagar, med möjlighet till helgupplägg.
Uppläggen kan vara allt från ett enda tillfälle till en serie över flera gånger.
Ersättning är timarvode enligt avtal.
Låter det intressant?
Skicka in en presentation och berätta vilket område du skulle vilja leda kurs i.
Har du redan en idé om upplägg får du gärna nämna den - men det är inget måste.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Medborgarskolan är ett studieförbund med ett brett kursutbud, stor musikverksamhet och samarbete med föreningar och grupper inom många olika ämnen. Deltagarna är i alla åldrar och med olika bakgrunder och intressen.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Detta är ett deltidsjobb.
Medborgarskolan Kontakt
Verksamhetsansvarig
Jesper Wiland jesper.wiland@medborgarskolan.se Jobbnummer
9507396