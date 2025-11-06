Kursadministratör (2st)
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Vi söker två kursadministratörer, med tjänstgöring 50-100 % av heltid, för arbete med undervisningsstöd och administration inom grundutbildningen vid institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning.
En anställning som kursadministratör kan ge möjlighet att kombinera arbete med studier i slutskedet av din utbildning eller fungera som en språngbräda ut i yrkeslivet efter examen. Arbetet ger fördjupade kunskaper i de kurser du är involverad i, praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin och pedagogiska erfarenheter. Arbetet kan kombineras med exempelvis ditt examensarbete.
Om jobbet
I arbetsuppgifterna ingår kursadministration i olika kurser vid institutionen, att assistera inom undervisningsverksamheten samt att fungera som ett stöd för studenter och kursledning. Du har ett tätt samarbete med olika kursledare och fungerar som en länk mellan studenter och lärarlag.
Din bakgrund
Behöriga att anställas är studenter som nyligen examinerats från eller studerar i slutskedet av en utbildning vid LTV-fakulteten.
Krav för anställningen är:
• kommunikations- och samarbetsförmåga, självständighet, organisatorisk förmåga, engagemang och en pedagogisk nyfikenhet
• kunskaper om landskapsarkitekturens metoder för analys, gestaltning, kommunikation och visuell representation, analogt och digitalt
• goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande är:
• att ha genomfört någon av kurserna TN0330 Tillämpad projektering, LK0401/LK0412 Climate change, eller LK0435 Studio 3.
• goda kunskaper om lignoser
• goda kunskaper om projektering
• goda kunskaper i de digitala verktygen AutoCAD och Adobe
• intresse för kulturarvsfrågor
Bifoga i din ansökan:
• kortfattat personligt brev
• kortfattat CV
• resultatintyg från Ladok Student som visar alla dina avklarade kurser och eventuell examen, https://www.student.ladok.se/student/app/studentwebb/
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning (LAPF) vid SLU Alnarp är en internationellt ledande akademisk miljö för utbildning, forskning och samverkan i frågor som rör förändring och utveckling av landskapet. Institutionen ansvarar för ett stort antal kurser inom grund- och forskarutbildning
Mer information om institutionen på https://www.slu.se/institutioner/landskapsarkitektur-planering-forvaltning/
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Alnarp
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning under perioden 13 januari 2026 till 13 juni 2026, eller enligt överenskommelse.
Omfattning:
Enligt överenskommelse, 50-100 %. Arbetstiderna kan variera inom 8-17 måndag till fredag.Tillträde
13 januari, eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
