Kurator välkomnas till BUP Gamlestaden!
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Inom Drottning Silvias barnsjukhus arbetar vi tillsammans för och med hela familjen.
Verksamheten arbetar aktivt med kvalitet, patientsäkerhet och utveckling av vårdprocesser och arbetssätt. Forskning, utveckling och utbildning är en viktig del av verksamheten.
På Barn- och Ungdomspsykiatrins (BUP) öppenvårdsmottagning i Gamlestaden arbetar: psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, läkare, administratörer, sektionsledare och enhetschef. Sammanlagt är vi 35 personer som har ett stort engagemang för dem vi möter i vårt arbete. Mottagningen arbetar utifrån tvärprofessionellt perspektiv och verksamheten kännetecknas av hög kompetens och samverkan. Vi är måna om att stötta varandra och att ha roligt för att tillsammans skapa en god arbetsmiljö.
Din nya arbetsplats?
Som kurator hos oss deltar du i det viktiga arbetet med att möta barn och ungdomar med svår psykisk ohälsa och deras familjer. Arbetsuppgifterna består av nybesöksutredningar, behandlingsinsatser till familjer, föräldrar, barn och ungdomar samt samverkan med andra aktörer kring patienten såsom skola, socialtjänst med mera.
Här finns goda möjligheter till fortbildning och vi har regelbunden handledning i tvärprofessionella team och specifik metodhandledning. I arbetsgruppen finns kollegor med både längre och kortare erfarenhet.
Om dig
Vi söker dig med socionomutbildning. Vi ser gärna att du har grundutbildning i psykoterapi eller är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och har erfarenhet av att arbeta behandlande med barn, ungdomar och familjer.
Meriterande om du har arbetat med samverkan, nätverksarbete och har kunskap om SIP.
Välkommen med din ansökan!
Tillsammans för patienten - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
