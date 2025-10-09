Kurator till Vuxenhabiliteringen
Vuxenhabiliteringen välkomnar dig som kurator - gör verklig skillnad varje dag! Vill du arbeta i ett meningsfullt sammanhang där du får använda din kompetens för att stärka andra? Hos oss på Vuxenhabiliteringen inom Region Örebro län får du vara en viktig del i ett tvärprofessionellt team som varje dag arbetar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska få ett mer delaktigt och tillfredsställande vardagsliv.
Vuxenhabiliteringen ger specialiserad habilitering och rehabilitering till personer i Örebro län som har en betydande funktionsnedsättning. Vi är organiserade i ett tvärprofessionellt team och utför våra insatser med ett långsiktigt perspektiv där vardagen är i fokus.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Kurator till VuxenhabiliteringenPubliceringsdatum2025-10-09Dina arbetsuppgifter
Som kurator hos oss möter du vuxna patienter med intellektuell funktionsnedsättning, ibland i kombination med autism eller flerfunktionsnedsättning. Ditt arbete är varierat och meningsfullt - du ger stöd genom samtal, informerar om samhällsstöd, håller i gruppverksamhet och samverkar med andra aktörer i samhället. Du är också ett stöd för anhöriga och nätverk. Du planerar självständigt ditt arbete men har alltid teamet nära till hands. Insatserna utgår från individuella planer och genomförs både enskilt och tillsammans med andra yrkesprofessioner. Viktigt är förmågan att se helheten runt patienten och att vara intresserad av att bidra på ett mångsidigt sätt i re-/habiliteringen. Vi erbjuder dig:
En gedigen introduktion och mentorstöd
Regelbunden yrkeshandledning
Ett nära och stöttande kollegialt samarbete
Möjlighet att utvecklas i din yrkesroll - oavsett om du är ny eller erfaren
Tjänsten är placerad på Karlahuset i Örebro, med patientbesök även i södra länsdelarna.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Du är socionom eller hälso- och sjukvårdskurator med ett genuint intresse för människor och samverkan. Har du erfarenhet av habilitering eller målgruppen är det meriterande samt erfarenhet av journalsystemet Cosmic. Du är trygg i din roll, lösningsfokuserad och ser möjligheter i komplexa situationer. Du trivs i teamarbete och har lätt för att skapa goda relationer - både med patienter, anhöriga och samverkanspartners. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Körkort är ett krav.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Månadslön
