Kurator till Sveg med omnejd
Härjedalens kommun / Kuratorjobb / Härjedalen Visa alla kuratorjobb i Härjedalen
2025-11-03
, Älvdalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Härjedalens kommun i Härjedalen
, Östersund
, Berg
eller i hela Sverige
Välkommen till Härjedalens kommun!
Vad roligt att du vill arbeta hos oss. Tycker du att det är viktigt att möta våra målgrupper med respekt och på ett professionellt sätt så kommer du passa in fint. Som medarbetare får du friskvårdstimme och friskvårdsbidrag samt ersättningar i samband med högskolestudier. Du får också möjligheten att tillsammans med engagerade kollegor arbeta för fortsatt utveckling av våra verksamheter. Kommunen är ett förvaltningsområde för det samiska språket och kommunkontoren finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.
Funderar du på att bosätta dig i Härjedalen är du hjärtligt välkommen att kontakta inflyttarservice via e-post: flyttahit@herjedalen.se
eller via vår växel, telefon: 0680-161 00.
Vi tar emot din jobbansökan digitalt i vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter, kontakta en HR-Strateg, via vår växel, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt. Vi undanbeder oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Brinner du för att tillsammans med skolledning och övrig elevhälsopersonal samverka för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, lärande och utveckling? Har du ett hälsofrämjande förhållningssätt?
Just nu söker Härjedalens kommun en kurator för Norra skolan, byskolorna i Lofsdalen, Lillhärdal och Ytterhogdal samt till viss del även Södra skolan.
Som kurator i Härjedalens kommun har du en central och viktig roll i skolans elevhälsoarbete. Tillsammans arbetar vi för att skapa trygghet, trivsel och en meningsfull skolvardag för våra elever. Du blir anställd i den gemensamma elevhälsan och är en del av respektive skolas tvärprofessionella elevhälsoteam där skolledning, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, skolpsykolog samt skolläkare ingår. Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
• Arbeta för att främja elevernas psykiska hälsa, välmående och sociala utveckling.
• Bidra med psykosocial och social kompetens på individ-, grupp- och organisationsnivå, vilket bland annat innebär arbete i klass och i olika grupper, bistå med råd och stöd till personal, skolledning och vårdnadshavare samt att vara delaktig i skolornas verksamhetsutveckling.
• Erbjuda psykosocialt stöd, motiverande samtal och rådgivning till elever, vårdnadshavare och personal, samverka med externa kontakter som exempelvis socialtjänst, psykiatri, polis eller andra aktörer samt ge handledning och konsultation till pedagoger och övrig personal, då det alltid finns ett behov av stödjande och åtgärdande insatser.
• Bidra med kunskap om olika stödfunktioner och externt stöd kopplat till barn och familjer samt ansvara för psykosociala bedömningar inför bland annat skolformsutredningar.KvalifikationerKvalifikationer
• Socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Uppvisande av utdrag ur belastningsregistret.
Meriterande:
• Dokumenterad kunskap och arbetslivserfarenhet av arbete med barn och ungdomar.
• Tidigare arbetat som kurator.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter såväl dina kvalifikationer som dina personliga egenskaper. Dina personliga egenskaper
• Du har en god förmåga att skapa förtroendefulla relationer med barn och unga, du är flexibel och stresstålig samt har en mycket god kommunikativ förmåga.
• Du ska kunna leda grupper och klasser då det är en del av kuratorns roll i det främjande elevhälsoarbetet.
• Du vill och kan samarbeta med andra då arbetet innebär samverkan med flera olika arbetsgrupper och externa aktörer.
• Du är driven och kan arbeta självständigt samt har förmågan att tänka strategiskt och strukturerat, då du driver en stor del av ditt arbete själv.
I övrigt ser vi att du är en person som har förmågan att skapa motivation utifrån varje elevs unika förutsättning.
Vi erbjuder
• Möjlighet till friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag.
Ett spännande och omväxlande arbete i en kommun och en elevhälsa som är under utveckling och där stort värde sätts i allas delaktighet.
Kontaktinformation
Jenny Thaung, Elevhälsochef, 0680 - 163 01
Angela Myhr, Fackligt ombud SSR, 0684 - 168 38
Belinda Härjebäck, Fackligt ombud Vision, 0680 - 161 73
Arbetsplats
Sveg Ersättning
. Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5031507799". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härjedalens kommun
(org.nr 212000-2510), http://www.herjedalen.se Kontakt
Fackligt ombud Vision
Belinda Härjebäck 0680 - 161 73 Jobbnummer
9585265