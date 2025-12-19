Kurator till Skolsociala teamet (visstid)
Dina arbetsuppgifter
I samverkan med Arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) har vi startat upp ett skolsocialt team. Teamet består av totalt 16 medarbetare, där hälften är anställda av ASF och hälften av Grundskoleförvaltningen (Grf). Vi arbetar i team om två personer, en från varje förvaltning, och våra insatser är stadsövergripande.
Vår målgrupp är elever i åk F-9 med problematisk skolfrånvaro. Vi erbjuder intensiva insatser och arbetar nära elever, vårdnadshavare och skola. Skolsocialt team är ett sätt för skolan och socialtjänsten att tillsammans arbeta med tidiga insatser för att öka elevers skolnärvaro samt främja trygghet och studiero.
Teamet har varit operativt sedan mars/april, då vi startade med fem pilotskolor. Under hösten har ytterligare skolor kopplats på, och målet är att alla Malmös kommunala grundskolor ska kunna ta del av insatsen i början av 2026.
Vi söker nu 1 medarbetare visstid som vill vara med och göra skillnad. Du blir en del av en arbetsgrupp med hög kompetens och gott arbetsklimat, där vi tillsammans utvecklar vårt arbete.Kvalifikationer
• Utbildad socionom med minst tre års erfarenhet av arbete som skolkurator och erfarenhet av att arbeta med elever med psykosocial problematik utifrån skoluppdraget.
• Erfarenhet av arbete med områdena närvaro samt trygghet och studiero.
• God insikt i skolans mål och styrdokument samt kunskap om praxis och riktlinjer inom området, och tillämpar barnkonventionen i ditt arbete.
• Kunskap om andra förvaltningar och relevanta aktörer, t.ex. barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och socialtjänsten, som du kan behöva samarbeta med utifrån ditt uppdrag.
• God samarbetsförmåga och förståelse för att gott samarbete är en framgångsfaktor. Skapar hållbara relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor och andra aktörer.
• Det är viktigt att du är ödmjuk, nyfiken och vänlig.
Om arbetsplatsen
Centrala elevhälsan är en tvärprofessionell enhet inom Grundskoleförvaltningen. Tjänstens placering kommer att vara inom sektion stödteam
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! Grundskoleförvaltningens elevhälsa är HBTQI-certifierad vilket förstärker det strategiska arbetet med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett HBTQI-kompetent och inkluderande bemötande i våra skolor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Visstid t.o.m. 2027-02-28
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överrenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
