Kurator till Oskarshamns kommun

Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen / Administratörsjobb / Oskarshamn2020-05-29Varmt välkommen till Oskarshamns kommun!Vi är så glada att du har planer på att börja jobba hos oss. Här ger vi våra medarbetare möjlighet att utvecklas med en framtidstro och en Vi-känsla. Platsen Oskarshamns kommun är en varm oas i havsnära miljö med 32 mil kust och över 5000 öar. Vårt näringsliv är spännande, energiskt och det blomstrande förenings- och kulturlivet gör oss till en evenemangsstad att räkna med nu och i framtiden. Här är det nära till allt och lätt att leva ett gott liv.Oskarshamns bildningsförvaltning har en samlad elevhälsa med psykologer, skolsköterskor, kuratorer, logoped, tal- och språkpedagog, samordnare för nyanländas lärande samt en skolläkare. Tillsammans med rektorer och skolor arbetar vi i första hand främjande och förebyggande för ett gott liv och utifrån bildningsnämndens löften.2020-05-29Som kurator kommer du att verka aktivt i skola och i elevhälsoteamet. Du bistår med din kompetens inom sociallagstiftningen och samhällsresurser samt utför elevhälsoarbete på individ- grupp och individnivå. I dina arbetsuppgifter kan det ingå arbete med klasser/grupper, att hålla samtal med elever enskilt och grupp samt ha kontakter med vårdnadshavare. Du har även stor medverkan i skolans hälsofrämjande arbete.I ditt uppdrag ingår det att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa, mobbing, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Du utför skolsociala utredningar och kan även ansvara för viss handledning och konsultation av övrig skolpersonal. Du samarbetar med socialtjänst, BUP, polis, ungdomsmottagningar och andra externa aktörer.Du är utbildad socionom eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som skolkurator. Du har god förmåga att arbeta självständigt och du kan ta egna initiativ. Du är strukturerad och noggrann, du drivs av målinriktat arbete med hög kvalitet. Du är väl förtrogen med såväl skolans styrdokument som socialtjänstens lagar och regelverk.Att samarbeta, skapa goda relationer och ha respekt för alla liks värde är för dig en självklarhet. Du kommunicerar väl på svenska i tal och skrift och har en god vana av dokumentation. Som kurator kommer du att förflytta dig mellan olika verksamheter och samarbetsaktörer, B-körkort är därför ett krav.ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.För att kunna bli aktuell för en anställning behöver du kunna visa upp följande utdrag ur belastningsregistret: För arbete inom skola eller förskola. Detta hittar du under https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/ Vi har rökfri arbetstid.Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde: 200810.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-06-12Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen5244198