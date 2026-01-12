Kurator till Önneredsskolan och Högenskolan
2026-01-12
Vi söker nu skolkurator till Högenskolan och Önneredsskolan årskurs F-6.
Tjänsten är heltid och en tillsvidareanställning.
Önneredsskolan är en F-9 skola med närmare 1000 elever och ligger i ett naturskönt område med nära tillgång till skog och hav, i västra delen av Göteborg. Högenskolan är en F-3 skola och har cirka 105 elever. Vi har två skolkuratorer i vårt skolområde, så du kommer att arbeta med och ta stöd av en nära kollega i samma profession.Dina arbetsuppgifter
Som skolkurator ingår du i skolans elevhälsoteam och bidrar med psykosocial kompetens på organisations-, grupp-, och individnivå. I elevhälsan samverkar du med skolsköterska, specialpedagog, skolpsykolog, skolläkare, biträdande rektorer och rektor. Teamets uppdrag är att tillsammans med rektor och arbetslag arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att stärka barn och ungdomars möjligheter att uppnå målen. För oss är det viktigt med samarbete och vi hjälps åt över professiongränser i komplexa ärenden.
I dina arbetsuppgifter ingår exempelvis att delta i skolans kontinuerliga värdegrunds- och trygghetsarbete, stödsamtal, motiverande samtal, samverka med och stödja vårdnadshavare, konsultation med personal och insatser i grupp/ klass. Du samverkar också med externa aktörer såsom socialtjänst, habilitering, UPH och BUP. Du arbetar aktivt med arbetet med kränkande behandling och följer upp orosanmälningar samt är rådgivare åt övrig personal kring anmälningsskyldighet. Vidare är du deltagande i skolans krisarbete och arbetar med att främja elevernas närvaro genom analys av frånvaro på grupp- och individnivå. Du arbetar med kunskapshöjande insatser för skolans personal gällande barn och ungas psykiska hälsa, sociala problematik och olika risk- och skyddsfaktorer. Du är även stöd för elever och personal vid akuta händelser.
Inom grundskoleförvaltningen medverkar du på professionsträffar en gång i månaden tillsammans med kuratorskollegor och professionsutvecklare samt deltar i extern handledning. Som ny skolkurator får du även stöd i ditt arbete utav professionsutvecklare och kollegor. Skolkuratorer i Grundskoleförvaltningen utgår från en gemensam uppdragsbeskrivning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har Socionomexamen eller motsvarande högskoleutbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som kurator samt erfarenhet av arbete med barn och unga. Du har en god förmåga att formulera dig i tal och skrift då du dokumenterar ditt arbete i PMO och du har god kännedom om Socialtjänstlagen och Skollagen.
Meriterande är även:
• Erfarenhet av arbete inom socialtjänsten
• Erfarenhet av främjande och förebyggande insatser
• Utbildning i samtalsmetodik / handledning
Som person är du stabil, empatisk, prestigelös och trygg i din yrkesroll. Du har ett stort engagemang för barn och ungdomars psykosociala situation och har förmåga att möta människor i olika livssituationer. Du möjliggör barns berättande och medverkar till att elevernas delaktighet och perspektiv lyfts fram. I ditt arbete är du strukturerad och tydlig och har förmåga att ta initiativ och beslut inom ramen för ditt uppdrag.
Yrkesrollen kräver en hög grad av självständighet, samarbetsförmåga och personlig mognad. Du trivs med att arbeta med komplexa frågor, ser möjligheter och är kreativ. Du behåller lugnet i svåra situationer och kan fatta välgrundade beslut under tidspress. Du upprättar tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
