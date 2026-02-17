Kurator till Hortlax hälsocentral
2026-02-17
Hej, du behövs hos oss!
Hortlax hälsocentral är en utvecklande arbetsplats. Vi jobbar med patienten i centrum samtidigt som vi jobbar för en god arbetsmiljö. Alla professioner på Hortlax Hälsocentral är lika viktiga. Vi hjälper och stöttar varandra med ett positivt förhållningssätt. Vill du bli en av oss? Tveka inte - skicka in din ansökan redan idag!
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator eller har socionomexamen med grundläggande utbildning i psykoterapi och/eller KBT steg 1. Du har goda kunskaper i svenska på lägst C1-nivå. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som kurator i primärvården. Vi ser det som positivt om du har kunskaper i journalsystemet Cosmic.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du har en personlig mognad, är stabil och trygg i din yrkesroll. Du är professionell, empatisk och ger alltid såväl patienter som kollegor ett respektfullt bemötande. Du arbetar väl i team, är lyhörd och ansvarstagande samtidigt som du är självständig i ditt arbete och agerar efter din egen övertygelse. Du behöver vara strukturerad, planerande och kan prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
Det här får du arbeta med
Hortlax Hälsocentral har ett teambaserat arbetssätt tillsammans med fysioterapeut, arbetsterapeut, undersköterskor, läkare och sjuksköterskor, samt medicinska sekreterare och det psykosociala teamet. Vi jobbar ständigt med utveckling för att skapa en god arbetsmiljö samt kunna möta våra patienter med en hög kompetens. Hortlax hälsocentral har ca 9 950 listade patienter.
Som kurator eller psykoterapeut i Hortlax tillhör du det psykosociala teamet. I dina arbetsuppgifter ingår bedömningssamtal, krisstöd och behandling enligt riktlinjer för regionens arbete med psykisk ohälsa i primärvården. Du ansvarar individuellt för att göra bedömningar och genomföra behandlingsinsatser men deltar även i Multimodal rehabiliteringsteam tillsammans med läkare, sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut.
Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator
Utifrån sin socialrättsliga kompetens hjälpa till i kontakter med socialtjänsten.
Social rådgivning/information, sociala åtgärder och samordning, koordinering av samhällets resurser.
Verkar för att uppmärksamma våld i nära relation och uppmärksamma risker i levnadsvanor.
Stödjande insatser.
Krishantering/bearbetning vid exempelvis omställning i livssituation, dödsfall, eller traumatisk händelse.
Psykologisk samtalskompetens/behandlare
Har grundläggande utbildning i psykoterapi/ KBT steg 1.
Med hjälp av kliniska bedömningar, skattningsinstrument samt strukturerade/semistrukturerade intervjuer identifiera psykologiska tillstånd/ställa psykiatriska diagnoser.
Utifrån bedömning, planera och utföra psykologisk behandling, individuellt och i grupp, med evidensbaserade psykologiska behandlingsmetoder enligt nationella riktlinjer. Insatserna utgår från stegvis vård där behandlaren kan arbeta inom samtliga steg. Insatserna sker både fysiskt och digitalt.
Det här erbjuder vi dig
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenTidsbegränsat vikariat 1 april 2026-31 mars 2027 med sysselsättningsgrad mellan 75-100 procent enligt överenskommelse. Arbetstid dagtid.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan!
Enhetschef
Britt-Marie Nilsson britt-marie.nilsson@norrbotten.se 0911-75909 Jobbnummer
