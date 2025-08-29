Kurator Sinntorpsskolan F-3 - Hällesåkerskolan F-3
Mölndals kommun / Kuratorjobb / Mölndal Visa alla kuratorjobb i Mölndal
2025-08-29
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mölndals kommun i Mölndal
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
I Mölndals stads skolförvaltning arbetar vi varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och livslånga lärande. Med cirka 2 000 engagerade medarbetare och 12 000 barn och elever i våra verksamheter är vi Mölndals största förvaltning - och ett nav för framtidens utbildning. Här blir du en del av en nyfiken, modig och lösningsfokuserad organisation där nytänkande uppmuntras och barnets bästa alltid går först.
Vi är två enheter med två rektorer, du arbetar 65% på Sinntorpsskolan och 15% på Hällesåkerskolan.
På Sinntorpsskolan är vi 230 elever och 32 medarbetare. Vi arbetar i arbetslag F-3 med tillhörande fritidshem.
På Hällesåkerskolan är vi 53 elever och 9 personal med tillhörande fritidshem.
För båda skolorna är det viktigt att varje dag se och möta barnen där de är, med deras lust och nyfikenhet att utforska sin omvärld. Vi erbjuder eleverna en trygg miljö, varierad och strukturerad undervisning i en digital värld.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Som skolkurator är du en del av skolans elevhälsa. Sinntorpsskolan F-3 och Hällesåkeråkerskolan F-3 är uppdelade på två EHT- möten på olika dagar. Vi berättar gärna mer kring upplägget vid en eventuell intervju.
Elevhälsa ska främst arbeta stödjande för personal och vårdnadshavare i elevhälsoärenden. Genom ett medvetet och aktivt hälsofrämjande arbete ska elevhälsans personal, pedagoger och övrig personal stärka elevernas lärande, hälsa och utveckling. De olika professionerna som ingår i den samlade elevhälsan samarbetar med varandra och med skolans övriga personal samt samverkar med andra hälso- och sjukvårdsorganisationer och myndigheter.
Din närmsta chef är rektor. Du ingår också i stadens professionsnätverk för skolkuratorer.
Skolkurator arbetar utifrån en helhetssyn på eleven. Barnperspektivet, det relationella, det salutogena, samt det systemteoretiska perspektivet med eleven i centrum är viktiga perspektiv som arbetas utifrån. Skolkurator har ett samarbete med socialtjänsten och andra aktörer inom kommun, landsting och frivilligorganisationer. Skolkurator ska arbeta förebyggande och främjande för att vara delaktig i att skapa en trygg skola.
I skolkuratorns arbete ingår att:
Hålla koll på elevers frånvaro, vidta nödvändiga åtgärder.
ge stöd till personal i form av kartläggning, handlingsplaner, rutiner och samtal
ge stöd till elever, vårdnadshavare på individ- och gruppnivå genom samtal och grupparbete
arbeta med trygghet, kränkande behandling och anmälan om oro till sociala myndigheter
Delta i värdegrundsgruppens arbete och driva elevråd tillsammans med rektor på skolorna .
Tjänsten är ett vikariat läsåret 25/26 på 80%Kvalifikationer
Du har socionomexamen och erfarenhet av arbete med barn- och ungdomar.
Som person har du ett genuint intresse av att skapa relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Genom att du trivs i mötet med andra har du förmåga att hitta möjligheter till relevanta samarbeten. Du ser eleven ur ett helhetsperspektiv, är lösningsfokuserad och kan leda dig, i ditt uppdrag. Du behöver kunna arbeta självständigt men också kunna samarbeta i team.
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274195". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
(org.nr 212000-1363) Arbetsplats
Mölndals stad, Skolförvaltningen Kontakt
Rektor
Anna-Carin Andersen 031-315 3171 Jobbnummer
9483409