Kurator med steg 1 kompetens i systemisk terapi
Region Jönköpings län / Kuratorjobb / Vetlanda Visa alla kuratorjobb i Vetlanda
2026-08-04
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Psykiatriska öppenvårdsmottagningen, Vetlanda
Härliga kollegor och meningsfullt arbete i en småländsk idyll. Det är några av anledningarna att ansluta till oss i Eksjö.
Vi söker en kurator med grundläggande psykoterapiutbildning med systemisk inriktning till vår mottagning, kan det vara du?
Rollen som kurator
Du kommer att arbeta både som kurator och terapeut med behandlingsinsatser för patienter individuellt, i grupp samt tillsammans med anhöriga och andra viktiga personer i patientens nätverk. Arbetet innefattar såväl psykosocialt stöd som terapeutiska insatser med fokus på patientens återhämtning, välmående och utveckling.
På mottagningen arbetar vi i tvärprofessionella team där samarbete är en naturlig del av vardagen. Du kommer att ha ett nära samarbete med läkare, psykologer, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeuter, vårdadministratörer, peer support och övriga psykoterapeuter för att säkerställa en sammanhållen och personcentrerad vård.
Din blivande arbetsplats
På psykiatriska kliniken Höglandet är vi cirka 190 medarbetare. Dels på Psykiatrihuset i Eksjö där det finns både mottagning, remiss- och bedömningsenhet, akutmottagning samt 24 vårdplatser fördelat på två vårdavdelningar. Dels har kliniken öppenvårdsmottagningar i Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda. Klinikens resurser är fördelade så att vi tar hänsyn både till klinikperspektivet och till länsövergripande psykiatriska vårdprocesser. Vi medverkar i utvecklingen och genomförandet av gemensamma vårdprogram och psykiatriska vårdprocesser i regionen.
Psykiatriska mottagningen i Vetlanda har precis blivit HBTQI-certifierade och det är viktigt för oss att vi är en inkluderande mottagning och arbetsplats där människor får vara den de är. Vi arbetar också utifrån Safe Wards värdegrund där ett gott bemötande är centralt. Vi tror på delaktighet, vänlighet och att möta patienten där hen är. På psykiatriska mottagningen i Vetlanda har vi omkring 1300 patienter som är i behov av specialistpsykiatrisk vård.Publiceringsdatum2026-08-04Profil
Vi söker dig som är utbildad socionom med (steg 1-kompetens) grundläggande psykoterapiutbildning med systemisk eller interpersonell inriktning. Erfarenhet av arbete som kurator samt av behandlingsarbete är meriterande.
Du har en hög grad av personlig mognad och är trygg, stabil och professionell i mötet med andra människor. Du har god självinsikt och förmåga att anpassa ditt förhållningssätt utifrån situation och individ.
Vi värdesätter att du kan arbeta självständigt och har mod att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag. Samtidigt har du en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta nära kollegor i ett tvärprofessionellt team.
Du behåller lugnet och ett realistiskt perspektiv även i pressade situationer, har förmåga att prioritera och fokusera på det som är viktigt. Vidare har du en välutvecklad empatisk förmåga och kan sätta dig in i andra människors situation utan att ta över deras känslor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig en arbetsplats där medarbetare trivs och utvecklas. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling och att styra över din egen dag. Du kommer arbeta tillsammans med övrig kurator på mottagningen och med andra professioner i teamet.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta vårdenhetschef Linnéa Nilsson, 010-243 23 34.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 25 augusti. Välkommen med din ansökan.
Rekryteringsprocessen består av ett första urval, intervjuer samt referenstagning. Vi strävar efter att hålla dig uppdaterad genom processen och återkoppla så snart som möjligt efter varje steg.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P483/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
10021163