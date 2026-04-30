Kurator Fagereds/Älvseredskolan
2026-04-30
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Det är i stället undervisningens kvalitet som avgör om barn och elever når målen med undervisningen och utvecklar en positiv lärandeidentitet.
Genom att ha tydliga förväntningar på olika professioner, möta våra barn och elever utifrån ett relationellt förhållningssätt samt ge dem möjlighet att delta i en undervisning som är tillgänglig, formativ och kollaborativ tror vi att undervisningskvaliteten i våra förskolor och skolor kan förbättras. För bra kvalitet kan alltid bli bättre.
Fageredsskolan och Älvseredskolan är två mindre skolor belägna i det natursköna Ullaredsområdet. Hos oss finns en professionell familjär känsla med korta beslutsvägar samt möjligheter till att vara med och utforma kuratorsrollen.
Arbetsuppgifter
Vi tror på att tillsammans är nyckeln, vi tar gemensamt ansvar för elevernas lärande och utveckling.
Vi söker en skolkurator till Fagered/Älvseredskolan F-6. Som skolkurator är du en del av skolans elevhälsoteam. Du arbetar nära elever, vårdnadshavare och skolpersonal. Du bidrar med psykosocial kompetens i både förebyggande och åtgärdande insatser. Arbetet innebär bland annat:
* Bidra med psykosocial kompetens i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
* Bidra med kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers lärande, utveckling och hälsa i samverkan med elever, vårdnadshavare och övrig personal.
* Ge handledning och konsultation till pedagogisk personal.
* Kartlägga och analysera elevernas och skolans behov, föreslå och genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser samt utvärdera och utveckla dessa.
* Genomföra samtal med enskilda elever och deras vårdnadshavare relaterade till skolsituationen, till exempel stöd-, motivations- och krissamtal och även utredande och rådgivande samtal, och bidra med kunskaper om samhällets stödsystem.
* På rektorns uppdrag utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat inför beslut om särskilt stöd och framtagande av åtgärdsprogram samt inför beslut om mottagande i anpassad grund- eller gymnasieskola.
* Delta i organisationen av skolans arbete med värdegrund och likabehandling
ta till vara kunskap och elevernas psykosociala hälsa i elevhälsans arbete.
* Kontakter med externa aktörer som socialtjänst, BUP, polis med flera.
Du blir en del av ett engagerat elevhälsoteam bestående av skolsköterska, specialpedagog, skolpsykolog och rektor. Vi värdesätter kollegialt lärande och tillsammans med andra kuratorer i kommunen har du regelbundna nätverksträffar.
Tjänstens omfattning 80%

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Socionomexamen
* Har god kännedom om Socialtjänstlagen och Skollagen
* Kan uttrycka dig väl i både tal och skift
* Har god digital kompetens.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av arbete som skolkurator eller med barn/unga i andra verksamheter.
* Du har arbetat tidigare inom social tjänst eller har erfarenhet av förbyggande och främjande arbete.
* Utbildning i samtalsmetodik eller handledning.
Som person är du trygg, empatisk och prestigelös. Du är engagerad i barn och ungas psykosociala situation och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer.
Du är professionell och respektfull i mötet med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har en förmåga att arbeta självständigt men också i nära samverkan med andra. Som person har du ett lösningsfokuserat förhållningssätt samtidigt som du är strukturerad, initiativrik och har en god beslutsförmåga. Du trivs att arbeta i en pedagogisk miljö och i team med olika professioner.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Legitimation ska bifogas i ansökan, alt behörighetsgivande examen som berättigar dig till en legitimation.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Intervjuer sker löpande under annonstiden.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer.
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322299 - 2026".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Falkenbergs kommun
