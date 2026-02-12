Kurator
2026-02-12
Barn- och ungdomshälsan Öster, Nässjö
Vi söker dig som, tillsammans med oss, vill arbeta med barn och ungdomars psykiska hälsa! Vi hoppas du tar chansen, och ser nu framemot att läsa din ansökan.
Rollen som kurator
Som kurator hos oss på barn- och ungdomshälsan ger du råd, stöd och behandling till barn och ungdomar med psykisk ohälsa, exempelvis kring oro, depression, nedstämdhet, psykosomatik och relationsproblem. Du ger även föräldraskapsstöd. Du arbetar individuellt och i grupp, med besök fysiskt och via nätet.
Tjänsten är tillsvidare på heltid, med start enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd dagtid måndag till fredag.
Din blivande arbetsplats
Mottagningen vänder sig till barn och ungdomar från förskoleklass till och med 17 år med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Vi värderar barnet och familjens delaktighet i ett gemensamt teamarbete. Genom att ha ett helhetsperspektiv på barnets vardag kan vi göra stor skillnad med riktade insatser som exempelvis samtalsbehandling och föräldraskapsstöd, både enskilt och i grupp. Behandlingarna har oftast en beteendeterapeutisk ansats som grund. Mottagningen gör numera även vissa somatiska undersökningar och förskriver läkemedel.
Vi är flera olika professioner och arbetar både enskilt och i team, och är måna om att ta tillvara på varandras kompetenser. Vi arbetar ständigt med att förbättra arbetet och det finns utrymme för nya initiativ och utveckling av arbetssätt. Vi som arbetar är arbetsterapeut, kurator, läkare, psykolog, sjuksköterska, specialpedagog och vårdadministratör. Vi samverkar med skolor och även socialtjänst, och naturligtvis har vi ett nära samarbete med motsvarande mottagningar i Huskvarna och Värnamo. Vi värderar en öppen arbetsmiljö där medarbetarna får frihet att utvecklas under eget ansvar.
Vi finns i lokaler på Nässjö vårdcentrum.
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan likvärdig högskoleutbildning med goda kunskaper gällande barns psykiska hälsa. Fördel är om du har erfarenhet av att arbeta med barn och familjer samt psykoterapeutiskt med samtal. Har du steg 1 i KBT/familjebehandling/relationell terapi ser vi det som positivt.
För att trivas i arbetet bör du som person ha förmåga att strukturera och planera ditt arbete självständigt samt vara flexibel och kunna ställa om vid nya omständigheter. Du arbetar bra tillsammans med andra och har en god förmåga att lyssna och kommunicera. Vidare är du bra på att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation och via lyhördhet finna anpassade lösningar för patienten. Du har ett stort intresse av arbete med barn, unga och deras familjer och ser även vikten av adekvat föräldrastöd. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Som kurator på barn- och ungdomshälsan medverkar du till att stärka barn och ungas psykiska hälsa samt att ge stöd till föräldrar. Du kommer att få arbeta i ett team som stöttar varandra och har högt i tak. Vi har roligt på jobbet!
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta Susanne Fornander, enhetschef, telefonnummer 010-243 32 77.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är 5 mars 2026. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Välkommen med din ansökan!
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "M215/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9739329