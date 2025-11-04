Kurator
Hermods AB / Kuratorjobb / Kungsbacka Visa alla kuratorjobb i Kungsbacka
2025-11-04
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hermods AB i Kungsbacka
, Göteborg
, Varberg
, Halmstad
, Jönköping
eller i hela Sverige
Hermods grundades 1898 och är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Våra gymnasie- och vuxenutbildningar samt yrkeshögskolor hjälper årligen cirka 70 000 studerande och deltagare med utbildning och jobbmatchning.
Hermods är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag.
Din utmaning
Vill du bidra till att vuxna elever når sina mål och känner trygghet och motivation i sin utbildning?
På Hermods Kungsbacka söker vi nu en skolkurator som vill arbeta nära våra SFI- och studerande inom vuxenutbildningen - med stort fokus på samtal, stöd och förebyggande insatser. Tjänsteomfattningen är på 25%. Dagar och tider bestäms enligt överenskommelse.
På uppdrag av Kungsbacka kommun, bedriver Hermods sfi, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning i klassrum, flex och på distans. Du kommer att arbeta som skolkurator och möta elever både på plats på skolan och i digitala miljöer, med målsättningen att varje elev ska nå sina utbildningsmål för att komma ut i egenförsörjning eller vidare studier.
Arbetsuppgifterna består av hälsofrämjande och förebyggande arbete kring elevernas psykiska och fysiska hälsa, på individ-, grupp- och organisationsnivå. Du ska kunna leda grupper och klasser i exempelvis värdegrundsarbete, konflikthantering och motivationsarbete, både i grupp och enskilt. Som kurator ska du även vara ett stöd för eleverna i kontakt med myndigheter och övriga samhällsfunktioner. Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam tillsammans med specialpedagog och skolledning. Tjänsten innebär också att ha ett nära samarbete med skolans lärare kring elevernas utveckling mot vidare studier eller arbete.
Vi erbjuder dig
Vill du utveckla elever tillsammans med oss på Hermods? Vi tror på individens egna idéer och ansvar för att nå tydliga mål. Hermods erbjuder dig en flexibel och stimulerande arbetsplats där du ges goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.
Alla som har en hel- eller deltidsanställning hos oss får tillgång till vår förmånswebb (Benify). Du kan också få oberoende pensionsrådgivning, utnyttja friskvårdsbidrag samt göra brutto- och nettolöneavdrag vid köp av utvalda produkter - allt direkt i förmånswebben. Förmånswebben är dessutom kopplat till ett personalkort som ger dig en mängd rabatter hos stora och välkända varumärken.Publiceringsdatum2025-11-04Profil
Du har socionomexamen och gärna erfarenhet av arbete inom SFI, vuxenutbildning eller socialt arbete.
Du är en prestigelös person som har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och att förstå och sätta dig in i andra människors situation. Du behöver vara såväl lugn och behärskad som positiv och utåtriktad. För att trivas och fungera i rollen som kurator hos oss har du också ett genuint intresse av att arbeta med vuxna med mycket skilda erfarenheter och bakgrunder. Du trivs i en självständig roll samtidigt som du har en god samarbetsförmåga, är flexibel och har ett konsultativt förhållningssätt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta utbildningschefen för Hermods i Kungsbacka via e-post: suzanna.gabrielsson@hermods.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hermods AB
(org.nr 556044-0017) Arbetsplats
Hermods Jobbnummer
9588577