Kungsbergsvärd
Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag / Trädgårdsanläggarjobb / Sandviken Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Sandviken
2026-08-01
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Nu söker vi nya kollegor till vintersäsongen på en av Sveriges tio största skidorter. Här väntar en spännande och händelserik arbetsplats med skidåkning i toppklass och en idyllisk vintermiljö. Skapa minnen för livet – sök vinterns roligaste jobb i Kungsberget nu!
Dina uppgifter
Som Kungsbergsvärd är du en viktig del av ett sammansvetsat team som ansvarar för att skidområdet ser ut och fungerar som det ska. Arbetet består bland annat av att hålla våra grillplatser i toppskick, underhålla attraktioner i skidområdet, hålla rent och snyggt på anläggningen och hjälpa våra gäster. Du tar dig runt på området med skidor eller snöskoter och en del av arbetet är förlagt till tidig morgon eller sen kväll. Tjänsten kan komma att kombineras med liftvärdsjobb vissa dagar.
Parken är en viktig del av Kungsberget och vi vill fortsätta utveckla den. Därför kommer parken att vara en naturlig del av arbetet. Vi ser gärna att du har ett intresse för parkåkning och vill vara med och skapa en ännu bättre upplevelse för våra gäster.
Vi erbjuder...
En inspirerande arbetsplats med en härlig sammanhållning där du får chansen att uppleva en vinter som du sent kommer att glömma.
Gratis säsongshyra av skidutrustning på nybörjarnivå
Rabatt på boende för familj och vänner
Förmånliga priser i skiduthyrning, butiker & restauranger.
Vem är du?
Du är en problemlösare som gillar att arbeta under eget ansvar. Vi ser även att du har ett intresse för utförsåkning och tycker om att arbeta med människor – både vuxna och barn. Du är flexibel, stresstålig, ställer upp när det behövs och gillar att arbeta över avdelningsgränserna. Att du är glad, positiv och serviceinriktad ser vi som en självklarhet. I Kungsberget tror vi att glada medarbetare leder till glada gäster.Publiceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
Du är bekväm med både engelska och svenska språket.
Du kan åka skidor eller snowboard.
Meriterande
Intresse för parkåkning samt en vilja att bidra till utvecklingen av vår park.
Körkort och tillgång till bil.
Ansök
Detta är en säsongsanställning från november/december till april och tjänsten går under HRF:s kollektivavtal. Kungsberget samarbetar med Ljung & Sjöberg för att motverka alkohol-, drog- och spelproblematik och är en certifierad Proaktiv arbetsplats mot detta.
Sista ansökningsdag är den 1 oktober, men urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor? Kontakta avdelningschef Ola, ola.martensson@kungsberget.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7917433-2126664". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag
(org.nr 556528-0434), https://jobba.kungsberget.se
Kungsbergsvägen 51 (visa karta
)
811 95 JÄRBO Arbetsplats
Kungsberget Jobbnummer
10017827