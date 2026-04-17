Kundvärd
2026-04-17
I över 100 år har Mimer varit med och byggt Västerås och dess stadsdelar till vad de är idag, och det tänkte vi fortsätta göra i 100 år till, minst. Hos oss präglas arbetet av våra värderingar Omtänksamma, Nytänkande och Engagerade, men samtidigt av struktur genom hög kvalitet i det vi gör. Vår vision är att skapa hemlängtan och framtidstro. Som medarbetare hos oss kommer du få dina förmågor utmanade och vi kommer hjälpa dig att växa i din roll.
Om rollen Kundcenter är navet i vår kundkontakt och här möter du våra kunder i alla kanaler - vid personliga besök, via telefon, chatt och mejl. I rollen ansvarar du för att ge korrekt information och vägledning kring våra bostadsområden och lägenheter, alltid med ett kundorienterat och affärsmässigt förhållningssätt. Du hanterar ärenden för både befintliga hyresgäster och personer som söker bostad, vilket innebär en varierad roll med många kontaktytor och ett högt tempo.
Typiska arbetsuppgifter
Ta emot och hjälpa kunder via besök, telefon, chatt och mejl
Besvara frågor om lägenheter, bostadsområden och våra tjänster
Lämna ut och hantera nycklar
Ta emot, registrera och fördela inkommande serviceanmälningar
Ge stöd till både hyresgäster och bostadssökande
Arbeta dagligen i flera digitala system
Vi söker dig som har:
Relevant gymnasieutbildning
Minst 3 års erfarenhet av service- eller kundnära arbete, gärna via telefon och mejl
Goda kunskaper i Officepaketet god digital vana och förmåga att arbeta i flera system
Lätt att förstå och sätta sig in i nya arbetssätt, processer och digitala flöden
Kännedom om fastighetsbranschen (meriterande)
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift, meriterande med kunskaper i ytterligare språk
För att trivas i rollen motiveras du av att ge förstklassig service och har ett professionellt, tillmötesgående bemötande. Du har ett genuint intresse av att hjälpa andra och är lösningsorienterad i ditt arbetssätt. Du kommunicerar tydligt, är lyhörd för kundens behov och kan anpassa din kommunikation efter situation och målgrupp.
Rollen kräver att du är strukturerad, stresstålig och trivs i en vardag där tempot kan variera, samtidigt som du alltid behåller fokus på kvalitet och kundupplevelse. Du har lätt för att snabbt sätta dig in i nya system och arbetssätt, och du tycker att det är roligt att förstå processer och hur flöden hänger ihop - något som är extra viktigt hos oss när digitaliseringen utvecklas i hög takt.
Vad erbjuder vi?
En transparent verksamhet där vi har högt i tak och delar idéer, nya tankesätt och uppmuntrar delaktighet.
En träningsretur som innebär att du kan registrera din träning utanför arbetstid och få tillbaka i ledighet.
Fantastiska kollegor som kan, som orkar och som vill göra skillnad varje dag.
En verksamhet med en stark kultur, tydliga värderingar och en förankrad vision.
Möjligheten att få vara med och utveckla en hel stad - vårt Västerås!
Bra att veta Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på Navet, vårt kontor här i Västerås. Arbete sker på kontorstid. Vi sitter på ett aktivitetsbaserat kontor med möjligheter till hybridarbete. Tillträde sker så snart som möjligt med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Sista ansökningsdag är 30 april. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bostads AB Mimer
