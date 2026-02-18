Kundtjänstmedarbetare sökes!
2026-02-18
Vill du arbeta i en kundnära roll där service, relationer och problemlösning står i fokus? Vi söker nu en engagerad kundservicemedarbetare som vill vara med och skapa positiva kundupplevelser i varje kontakt. Här får du en varierad vardag, möjlighet att utvecklas och chansen att bidra till långsiktiga kundrelationer i en organisation i framkant.
Perido söker en kundtjänstmedarbetare till vår kund, en nordisk aktör inom fordonsassistans och relaterade servicelösningar. Denna tjänst är placerad i Stockholm. Som kundservicemedarbetare blir du en del av ett team med fokus på kundlojalitet och långsiktiga relationer. Arbetet är omväxlande och innebär daglig dialog med både privat- och företagskunder via telefon och mejl.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ge professionell service och vägledning till kunder i olika ärenden
Besvara frågor och förklara erbjudanden, villkor och kostnader på ett tydligt sätt
Stötta kunder i enklare administrativa processer
Hantera inkommande ärenden och synpunkter med ett strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt
Arbeta proaktivt med kunddialog för att stärka relationer och bidra till ökad kundnöjdhet
Identifiera möjligheter att skapa långsiktigt värde genom god service, lyhördhet och engagemang
Dina egenskaper
Som person är du engagerad, kommunikativ och lösningsorienterad, med en naturlig förmåga att skapa förtroende i kunddialogen. Du arbetar strukturerat och noggrant, även när tempot är högt, och känner dig trygg i att hantera mer komplexa ärenden. Med ett serviceinriktat mindset, god lyhördhet och ett lösningsfokuserat arbetssätt bidrar du aktivt till positiva kundupplevelser och långsiktiga relationer.
Är det dig vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Erfarenhet av kundservice via telefon och mail
Goda kommunikationsfärdigheter på svenska och engelska, i tal och skriftTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, tillsvidare direkt hos kundföretaget. Start snarast möjligt.
Vi hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet
Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Hos oss finns en stor variation av uppdrag, där du kan bli anställd direkt hos ett företag eller arbeta som konsult via Perido. Vi är ett av Sveriges största konsultföretag för tjänstemän, vilket ger dig många möjligheter. Som konsult blir du en viktig del av vår organisation och bidrar med din kompetens ute hos våra kunder. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
Ange alltid tjänstens referensnummer 35689 i ämnesraden.
