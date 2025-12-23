Kundtjänstmedarbetare inom e-com
Om A Retro Tale
A Retro Tale är ett unikt och etablerat företag inom luxury vintage och second hand-accessoarer, specialiserat på att erbjuda produkter från några av världens mest exklusiva och välkända modemärken såsom Chanel, Louis Vuitton, Bottega Veneta, Balenciaga och Gucci. Företaget grundades 2017 i Stockholm och äger 100% av de listade produkterna, vilket möjliggör effektiv prissättning, snabba leveranser och en överlägsen kundupplevelse.
A Retro Tale har vuxit till att bli den ledande online-aktören inom begagnade lyxvaror i Norden och siktar nu på att bli störst i Europa inom sitt segment. För att nå dit fortsätter bolaget sin kraftiga tillväxtresa, investerar i digitala lösningar och expanderar inom både DTC och retail. Som en del av A Retro Tale får du möjlighet att sätta din prägel i ett snabbväxande bolag i en bransch som just nu exploderar globalt. Med starka investerare, däribland H&M Ventures, står företaget inför en spännande expansionsfas - och du får chansen att kliva på vid exakt rätt tidpunkt.Publiceringsdatum2025-12-23Om tjänsten
I denna nyckelroll är kundtjänstmedarbetare/ e-handelsadministratör A Retro Tales främsta kontakt med kunderna och en tydlig representant för varumärket. Varje interaktion ska präglas av professionalism, engagemang och en servicegrad av högsta nivå, i linje med premiumsegmentet. Rollen kombinerar kundtjänst med e-handelsadministration och orderhantering och ställer höga krav på ansvarstagande, noggrannhet och förmågan att skapa långsiktigt förtroende i varje kundmöte.
Rollen innebär ansvar för att varje kundkontakt hanteras professionellt och att kundens ärenden följs upp på ett strukturerat och kvalitativt sätt - från första kontakt till leverans, retur eller reklamation.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Leverera förstklassig kundservice via chatt, e-post och telefon, med fokus på exklusivt bemötande och långsiktig kundlojalitet
Ansvara för order-, leverans-, retur- och reklamationshantering inom globala logistiska processer
Äga kundärenden från start till mål och säkerställa hög kvalitet, tydlig kommunikation och noggrann uppföljning
Hantera och packa kundordrar med största precision och engagemang, med hänsyn till produktvärde, försäkringsfrågor och leveranssäkerhet
Guida och rådgiva kunder på ett tryggt och säljande sätt kring prissättning, konsignation, värderingsprocesser och produktinformationBakgrund
A Retro Tale söker en person som brinner för service på hög nivå och som med engagemang och ansvarstagande axlar rollen som ambassadör för ett exklusivt varumärke. Personen har lätt för att skapa förtroende, tar stort ansvar och förstår vikten av detaljer i varje del av kundresan.
Följande kvalifikationer och egenskaper värdesätts:
Har erfarenhet av kundservice, gärna inom e-handel eller premium-/luxurysegmentet
Kommunicerar flytande på svenska och engelska, i både tal och skrift - språkkunskap är viktigt för att kunna möta kunderna på en hög nivå givet kundsegmentet
Har god logistikförståelse och vana att hantera komplexa processer kring leverans, retur och reklamation, gärna i globala flöden
Är trygg med högt ansvar kopplat till produkter av högt värde, inklusive försäkrings- och säkerhetsaspekter
Är lösningsorienterad, strukturerad och vill äga kundärenden hela vägen
Har ett starkt öga för kvalitet, premiumkänsla och detaljer som skapar en känsla av lyx i kundmötet
Placering & start
Tjänsten är placerad på A Retro Tales kontor i Stockholm. Start sker enligt överenskommelse, men gärna så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Lisa Gunnarsson på lisa@ecommercerecruit.se
Månadslön - Fast lön
