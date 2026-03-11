Kundtjänstmedarbetare

Vi söker nu åt vår uppdragsgivare 1 ny kundtjänst medarbetare.
Företaget är ett väletablerat säkerhetsföretag som är verksamma över hela landet.
Företaget har funnits i över 15 år och är ledande i sin bransch när det kommer till säkerhet och kvalité på produkter.
Du kommer att arbeta i ett spännande bolag med stark tillväxt och bra atmosfär på kontoret.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara i kundtjänsten på företaget.
Som kundtjänstmedarbetare arbetar du med att bistå de kunder som ringer in i olika ärenden och hjälpa dem efter bästa förmåga.
Den största delen i arbetet går ut på att arbeta med kunder som vill avsluta sina tjänster, din arbetsuppgift går ut på att försöka få kunden att stanna kvar som kund.
Kunderna är i huvudsak företag och är mellan 1 - 50 anställda.
Du kommer få all utbildning som behövs för företagets produkter och tjänster. Samt vidareutbildning i sälj och service.
Vi kräver att du har minst 3 månaders tidigare erfarenhet av försäljningsarbete.
Vi ser gärna att du har:
• Socialkompetens
• God service känsla
• Intresse av att hjälpa människor
• Intresse för försäljning
Rekryteringen sker löpande så vänta inte med ansökan! 

Ersättning
Fast och Rörlig
Fast och Rörlig Så ansöker du
