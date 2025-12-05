Kundtjänstmedarbetare
Gotlandsbuss AB / Kundservicejobb / Gotland Visa alla kundservicejobb i Gotland
2025-12-05
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gotlandsbuss AB i Gotland
Kundtjänstmedarbetare - Gotlandsbuss
Gotlandsbuss är en viktig del av Gotlands samhällsservice. Varje dag hjälper vi resenärer att ta sig till arbete, skola, fritidsaktiviteter och hem igen. Vår kundtjänst spelar en central roll i detta arbete, den är navet där information, service och trafik möts.
Vill du arbeta i en roll där service och problemlösning är i fokus?
Vi söker nu en kundtjänstmedarbetare till Visby busstation.
Anställning och uppdrag
Du kommer att vara anställd av Gotlandsbuss AB, men det huvudsakliga arbetsuppdraget utförs för vår uppdragsgivare inom den gotländska kollektivtrafiken. Rollen innebär därför nära samarbete med både Gotlandsbuss organisation och externa trafikfunktioner.Publiceringsdatum2025-12-05Dina arbetsuppgifter
Som kundtjänstmedarbetare är du ofta den första kontaktpersonen för våra resenärer. Du hanterar både direkta frågor och mer komplexa ärenden via telefon, kundtjänstlucka och digitala kanaler.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
Hantering av inkommande samtal enligt kundtjänstavtal
Registrering och uppföljning av kundärenden i Infracontrol och PeekaBoo
Bemanning av kundtjänstluckan under öppettider
Hantering och ordning av hittegods, inklusive kontakt med polis vid behov
Försäljning av biljetter och kundkort
Publicering av störningsmeddelanden när situationer uppstår.
Löpande kassaredovisning
Uppföljning och registrering av turer som inte blivit körda eller inte passerat hållplatser, i avvikelsehanteringssystemet
Arbetet är varierat, kundnära och innebär både rutinarbete och situationer som kräver snabb bedömning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av serviceyrken eller kundtjänstarbete
God kommunikationsförmåga och trygg telefonvana
God datorvana och förmåga att arbeta i flera system samtidigt
God svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av kollektivtrafik, logistik eller annan samhällsservice
Erfarenhet av ärendehanteringssystem, gärna Infracontrol
Kassavana eller administrativ erfarenhetDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen behöver du vara:
Serviceinriktad och tycka om att möta människor
Strukturerad och noggrann, särskilt i ärendehantering och kassaprocesser
Lugn och stresstålig, då arbetsbelastningen kan variera
Ansvarsfull och självgående
Samarbetsvillig, med god förmåga att kommunicera med kollegor och andra funktioner
Placering och omfattning
Tjänsten är placerad på Visby busstation.
Omfattning: Heltid, 100 %
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställningSå ansöker du
Låter det här som en roll där du skulle trivas och utvecklas?
Vi ser fram emot din ansökan!
Löpande interljuver och tjänsten kan tillsättas tidigare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Mail
E-post: daniel.pettersson@gotlandsbuss.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kundtjänst". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gotlandsbuss AB
(org.nr 556728-4624)
Lundbygatan 12 (visa karta
)
621 41 VISBY Jobbnummer
9632016