Kundtjänstmedarbetare
2025-11-17
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Vill du vara spindeln i nätet för den nordiska marknaden och dagligen leverera kundservice i världsklass? Vi söker nu en driven och språkkunnig Kundtjänstmedarbetare som kommer att hantera alla kundförfrågningar, ordrar och supportärenden för våra kunder i Norden. Om du behärskar svenska, danska och norska flytande och drivs av att skapa förtroende och lojalitet, då är det här rollen för dig! Nu söker vi en kundtjänstmedarbetare till vår kund i Helsingborg.
Som medarbetare på kundtjänst så kommer du stötta deras kunder genom att hantera deras förfrågningar, beställningar, e-post och telefonsamtal. Denna roll är avgörande för att leverera exceptionell kundservice för vår kunds produkter och tjänster.
Ansvarsområden
Interagera med kunder över olika kanaler och plattformar samt koordinera med alla interna intressenter
Förstå kundernas utmaningar ("pain points"), förutse deras behov och leverera personliga upplevelser som bygger förtroende och lojalitet
Svara snabbt på kundförfrågningar, inklusive detaljer om beställningar, leveransstatus och returärenden
Behandla specialbeställningar som inte hanteras av standardteamet för orderhantering
Stötta det centrala orderhanteringsteamet med eventuella frågor eller problem
Lösa kundtvister effektivt och rättvist
Bidra till pågående förbättringar av kundserviceverksamheten genom att följa etablerade rutiner
Säkerställa en hög kundnöjdhet genom att leverera snabb, professionell och responsiv support
Främja positiva kundrelationer genom att effektivt hantera kundens problem
Hantera inkommande samtal och tillhandahålla professionell och vänlig support till klienterKvalifikationer
3-5 års erfarenhet av en liknande kundservice-roll, helst inom Med-Tech-industrin
Bekväm med att kommunicera (muntligt och skriftligt) på engelska, svenska, danska och norska
Stark förmåga att hantera telefonkontakt och ett kundfokuserat tillvägagångssätt
God kompetens i SAP, Esker, Salesforce/Service Cloud och allmänna datorapplikationer
Erfarenhet av e-handelssystem, företrädesvis inom Med-Tech- eller hälsovårdsindustrinOm företaget
