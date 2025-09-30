Kundtjänstmedarbetare
Tavex AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2025-09-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tavex AB i Göteborg
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Kundtjänstmedarbetare för Tavex i Göteborg
Tavex Group finns i 13 länder och är norra Europas ledande aktör inom ädelmetaller och valutaväxling. I Sverige har Tavex AB i över 20 år stått för kvalitet, trygghet och expertis. Med en starkt webbutik och fysiska butiker i centrala Stockholm tar vi nu nästa steg - och expanderar till Göteborg!
Vi söker nu talanger som delar vår passion och vill vara med på en spännande tillväxtresa. Startdatum är den 3:e november.
Om du är serviceinriktad, har ett starkt driv att nå försäljningsmål, och är en riktig lagspelare - då är du rätt person för denna tjänst!
Dina arbetsuppgifter:
Ta emot kunder i butiken och informera dem om våra produkter: investeringsguld och -silver, valutaväxling och penningöverföringar.
Hantera betalningar (kontant och med kort), utfärda kvitton/fakturor och registrera transaktioner.
Ge utmärkt kundservice genom att besvara frågor om priser, kampanjer och investeringsalternativ.
Arbeta kontinuerligt med att förebygga penningtvätt samt delta i regelbundna utbildningar om aktuella lagar och regler.
Utföra administrativa uppgifter kopplade till försäljningen.
Vem vi tror att du är:
Du har avslutad gymnasieutbildning och är trygg i att arbeta med siffror.
Du talar och skriver flytande svenska och engelska.
Du har goda datorkunskaper (Microsoft Office, Windows, Teams).
Du är strukturerad, ansvarsfull och serviceinriktad
Meriterande:
Tidigare arbetslivserfarenhet inom försäljning, finans eller växelverksamhet är ett plus.
Vi erbjuder:
En trivsam arbetsplats i centrala Göteborg
Heltidstjänst med flexibelt arbetsschema
Tjansten inleds med en betald utbildning med mentor. Under utbildningsperioden tillkommer flera resor till Stockholm
Personlig utbildning och workshops för din professionella utveckling
En stödjande och positiv team!
Roliga och engagerande teambuildingaktiviteter
Friskvårdsbidrag
Om du vill vara med och forma framtiden inom investeringsmetaller och valutaväxling - då är Tavex AB rätt plats för dig. Välkommen att bli en del av vårt team och få chansen att växa i din roll! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: hr@tavex.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tavex AB
(org.nr 556671-1189) Arbetsplats
Tavex AB Jobbnummer
9533195