Kundtjänstmedarbetare
2025-09-26
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.se
Är du en serviceinriktad person som trivs med att prata i telefon och vill arbeta i ett sammansvetsat team? Just nu söker vi på Clockwork för kunds räkning en kundkommunikatör till deras kundservice i Norrköping. Det här är ett konsultuppdrag på heltid med start omgående och sträcker sig till och med årsskiftet med chans till förlängning. Arbetet sker på plats på kontoret i Norrköping.Arbetsuppgifter
Som kundkommunikatör blir du en viktig del i vår kunds kundservice där du dagligen möter företagets kunder via telefon, chatt och mejl. Rollen innebär att besvara frågor inom bolagets samtliga affärsområden.
Arbetet är varierande och består både av kortare kundärenden samt mer komplexa frågor som kräver samarbete med andra delar av organisationen eller externa entreprenörer. En typisk arbetsdag delas ofta mellan telefonpass och administrativa uppgifter men större delen av dagen kommer du hantera kundärenden via telefon. Du blir en del av ett team med sex personer där ni stöttar och hjälper varandra i vardagen.Profil
Vi tror att du är en person som har arbetat några år inom kundservice och nu vill ta nästa steg. Viktigast är dock din inställning, vi söker dig som är nyfiken, framåt och tycker att kundkontakt är roligt. Du bör ha erfarenhet av kundservice, gärna telefonbaserad och tycker om att prata med kunder. Som person är du positiv, nyfiken, driven och trivs i en roll med högt tempo med många kontakter varje dag. Du har god datavana och erfarenhet av att arbeta i olika system, gärna ärendehanteringssystem. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.Så ansöker du
Är du den vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att vi kallar in kandidater till intervju under hela ansökningsperioden. Så vänta inte, ansök via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt.
För frågor, kontakta ansvarig Konsultchef.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
