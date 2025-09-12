Kundtjänstmedarbetare
Recruitive AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2025-09-12
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-12Om tjänsten
Till vår kund i centrala Göteborg söker vi kundtjänstmedarbetare.
Rollen innebär att ta emot inkommande samtal, chatt och mail från svenska och norska kunder och hjälpa kunderna med deras frågor. Företaget erbjuder goda utvecklingsmöjligheter där man kan gå mot mer kvalificerade och ledande roller på sikt om man visar framfötterna. Arbetsplatsen präglas av härlig stämning med mycket energi och aktiviteter tillsammans. Man blir en del av ett team och man har ständigt en teamleader till hands som stöttar och följer dig i din utveckling.
Arbetsplatsen ligger i centrala Göteborg. Öppettiderna är mellan 8.30-22.00 måndag - fredag.Arbetsuppgifter
• Hjälpa kunder över telefon med frågor kring leverans, produkter, fakturor och reklamationer.
• Hjälpa kunder via mail och chatt med diverse frågor.
• Ge kunderna snabb, god och rätt service.Profil
Din erfarenhet
• Har en vilja av att hjälpa och positiv attityd
• Tidigare arbete inom service är meriterande
• Fullständiga gymnasiebetyg är ett krav
Flytande i svenska i tal och skrift och goda kunskaper i engelska är ett krav
Vi erbjuder
• Utvecklingsmöjligheter
• Härliga kontorslokaler och många härliga kollegor
• Lön enligt kollektivavtal
• Betald utbildning
• 20000kr + OB och bonus
Recruitive är en tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn i Stockholm, Göteborg, Borås, Eskilstuna, Örebro och Västerås.
Vi är ett auktoriserat Bemanning- & Rekryteringsföretag och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet. Alla våra anställda erbjuds friskvårdsbidrag, företagshälsovård och pensionsavsättningar. Som anställd på Recruitive får du även en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll och säkerställa att du trivs på din arbetsplats.
Vi rekryterar morgondagens kunder och tar din personlighet på allvar! Vi är därför alltid på jakt efter nya medarbetare som vill till ett spännande företag med personalen i första rummet! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8845". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Recruitive AB
(org.nr 559072-9546), http://www.recruitive.se/ Kontakt
Antony Castro antony.castro@recruitive.se Jobbnummer
9505702