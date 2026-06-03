Projektledare med fokus på framtidens marina system
Försvarets Materielverk (FMV) / Administratörsjobb / Karlskrona Visa alla administratörsjobb i Karlskrona
2026-06-03
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Materielverk (FMV) i Karlskrona
, Lund
, Linköping
, Karlsborg
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vill du ta en central roll i utvecklingen av framtidens marina förmåga? Vi söker nu en projektledare som vill arbeta i teknikintensiva och samhällsviktiga projekt inom marinens träng- och amfibiesystem. Här får du möjlighet att driva varierande projekt genom hela livscykeln – från nybyggnation och utveckling till modifiering, underhåll och vidareutveckling av marina plattformar och system.Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Som projektledare får du en central roll i att inom marinens träng- och amfibiesystem arbetar med marina plattformar såsom fartyg, båtar och system. I rollen ansvarar du för att planera, driva och följa upp projekt genom hela projektcykeln. Du leder arbetet med att ta fram upphandlingsunderlag och genomföra upphandlingar samt bidrar till utvecklingen av tekniska designlösningar och driver förhandlingar med leverantörer. Du blir en del av ett kompetensstarkt team där ni tillsammans kombinerar era erfarenheter och specialistkunskaper för att utveckla framtidens hållbara marina projekt.
Utöver att arbeta från planering till uppföljning med aktuellt projekt, kommer du även ansvara för att genomförande av uppdrag gentemot Försvarsmakten är i enlighet med avtalad omfattning, tid, kostnad, effekt och funktion. Uppdragen sker i nära samarbete mellan industrin, Försvarsmakten och olika avdelningar och enheter inom verksamhetsområdet.
Tjänsten är placerad i Karlskrona och arbetet innebär frekventa resor både inrikes och utrikes.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad till/ examen inom ingenjörsyrket eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig.
Du har flerårig relevant och aktuell arbetslivserfarenhet som projektledare och har därtill erfarenhet av kravhantering. Har du en bakgrund som ingenjör och erfarenhet av att självständigt driva större komplexa projekt, teknisk systemutformning, förhandling och offentlig upphandling ser vi positivt på det. Det är även meriterande med tidigare erfarenhet från FMV och/eller Försvarsmakten.
För att lyckas i rollen ser vi att det är nödvändigt med kunskaper inom projektledningsverktyg och metoder. Vi ser med fördel på om du även har kunskap kring nyttjande av marin materiel och kunskap om fartygs- eller båtsystem för yrkesmässigt bruk samt kunskap om riskhantering i projekt.
Vidare kommunicerar du obehindrat i svenska och engelska i både tal och skrift. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och som medarbetare på FMV får du ta eget ansvar och arbetar till stor del i projekt tillsammans med dina kollegor. Därför söker vi dig som har en god struktur och samarbetsförmåga. Vidare har du god ledarskapsförmåga och leder och motiverar du dina medarbetare och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du arbetar bra med komplexa frågor och stöter du på problem har du förmåga att bryta ner och lösa dem.
FMV – Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Verksamhetsområde Marinmateriel ansvarar för nyanskaffning, modifiering och vidmakthållande av marina system som brukas av Försvarsmakten. Med professionella medarbetare genomför och utvecklar vi verksamheten tillsammans med övriga FMV samt i nära samarbete med Försvarsmakten och industrin. Marinområdet består av tre producerande avdelningar, Ytstridssystem, Undervattensstridssystem, och Amfibie-, stöd- och bassystem och har verksamhet i Stockholm, Karlskrona och Malmö.
Tjänsten är placerad på avdelningen Amfibie-, Stöd- och Bassystem som i dagsläget består av 75 engagerade medarbetare med stor kompetens.
Avdelningen Amfibie-, stöd- och bassystem driver materielprojekt kopplat till vidmakthållande av fartyg- och båtsystem till Marina Stöd, Bas och Träng förband. Som exempel kan nämnas Trossbåtar, Skolfartyg, Trossö, Carlskrona, Skonerter och Artemis. Som projektledare kommer du vara med och bidra till en historisk tillväxt inom marinen. Genom din roll kommer du vara en del i att påverka den materiel och de system som kommer användas inom marinen kommande decennier.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet
Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: https://www.fmv.se/jobb--karriar/arbeta-pa-fmv/.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2026-06-17.
Bra att veta
Du ansöker genom att bifoga ditt CV på svenska, där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
Våra fackliga företrädare är SACO Stefan
Hållander, OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Henry Joona och SECO Peter Andersson. Alla nås på telefon 08-782 4000 (FMV Växel).
Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Camilla Wallentinsson på telefon 08-782 40 00. Kontakta Carina Berg +46703770747 vid frågor om rekryteringsprocessen.
#LI-Hybrid
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340)
371 11 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarets Materielverk (FMV) Jobbnummer
9946240