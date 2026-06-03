Resande IT-tekniker - Jönköping
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Supportteknikerjobb / Jönköping Visa alla supportteknikerjobb i Jönköping
2026-06-03
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Om uppdraget 🚀
Vi söker nu två Resande IT-tekniker till ett spännande uppdrag hos en internationell aktör inom avancerade utbildnings- och simuleringslösningar.
I rollen kommer du att kombinera praktiskt IT-arbete med internationella resor. Du arbetar med att uppgradera och modernisera IT-infrastruktur på verksamhetssiter runt om i världen och bidrar samtidigt till den dagliga driften tillsammans med IT-teamet i Jönköping.
Det här är en roll för dig som vill utvecklas inom IT-infrastruktur, trivs i varierande miljöer och uppskattar internationella kontaktytor.
Dina arbetsuppgifter 🛠️
Delta i uppgraderingar och förbättringar av IT-infrastruktur på kundens globala siter
Installera, konfigurera och felsöka Windows- och Linuxmiljöer
Drift, support och underhåll av nätverksinfrastruktur
Samarbeta med lokala och globala IT-team i samband med utrullningar och förändringsprojekt
Dokumentera genomförda aktiviteter och säkerställa att lösningar följer etablerade riktlinjer
Bidra till den dagliga driften och utvecklingen av IT-miljön mellan resuppdragen
Förväntade leveranser 📋
Genomförda infrastrukturuppgraderingar enligt plan
Stabil och välfungerande drift av Windows-, Linux- och nätverksmiljöer
Korrekt dokumentation av utfört arbete
Effektivt stöd till lokala och globala IT-team
Bidrag till utveckling och förbättring av IT-miljön
Din profil 🎯Obligatoriska kompetenser
Junior eller medior erfarenhet inom IT-infrastruktur
Erfarenhet eller kunskap inom Windows-miljöer
Erfarenhet eller kunskap inom Linux-miljöer
Erfarenhet eller kunskap inom nätverk
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift
Giltigt pass utan resebegränsningar
Möjlighet och vilja att resa internationellt stora delar av året
God samarbetsförmåga och ett strukturerat arbetssätt
Godkänd säkerhetsprövning (FAS) före uppdragsstart
Meriterande färdigheter
Certifieringar inom Microsoft, Linux, nätverk eller närliggande områden
Erfarenhet från internationella IT-miljöer
Erfarenhet av infrastrukturprojekt eller utrullningar över flera geografiska platser
Personliga egenskaper ⭐
Lösningsorienterad
Flexibel och anpassningsbar
Självständig i ditt arbete
Strukturerad och noggrann
Kommunikativ och samarbetsinriktad
Plats: Jönköping
Omfattning: Heltid (100%)
Period: 2026-08-03 – 2026-12-31
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7846093-2034402". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
553 21 (visa karta
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553 21 JÖNKÖPING Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9946241