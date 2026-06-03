Resande IT-tekniker - Jönköping

Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Supportteknikerjobb / Jönköping
2026-06-03


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Om uppdraget 🚀
Vi söker nu två Resande IT-tekniker till ett spännande uppdrag hos en internationell aktör inom avancerade utbildnings- och simuleringslösningar.
I rollen kommer du att kombinera praktiskt IT-arbete med internationella resor. Du arbetar med att uppgradera och modernisera IT-infrastruktur på verksamhetssiter runt om i världen och bidrar samtidigt till den dagliga driften tillsammans med IT-teamet i Jönköping.
Det här är en roll för dig som vill utvecklas inom IT-infrastruktur, trivs i varierande miljöer och uppskattar internationella kontaktytor.
Dina arbetsuppgifter 🛠️
Delta i uppgraderingar och förbättringar av IT-infrastruktur på kundens globala siter

Installera, konfigurera och felsöka Windows- och Linuxmiljöer

Drift, support och underhåll av nätverksinfrastruktur

Samarbeta med lokala och globala IT-team i samband med utrullningar och förändringsprojekt

Dokumentera genomförda aktiviteter och säkerställa att lösningar följer etablerade riktlinjer

Bidra till den dagliga driften och utvecklingen av IT-miljön mellan resuppdragen

Förväntade leveranser 📋
Genomförda infrastrukturuppgraderingar enligt plan

Stabil och välfungerande drift av Windows-, Linux- och nätverksmiljöer

Korrekt dokumentation av utfört arbete

Effektivt stöd till lokala och globala IT-team

Bidrag till utveckling och förbättring av IT-miljön

Din profil 🎯Obligatoriska kompetenser
Junior eller medior erfarenhet inom IT-infrastruktur

Erfarenhet eller kunskap inom Windows-miljöer

Erfarenhet eller kunskap inom Linux-miljöer

Erfarenhet eller kunskap inom nätverk

God kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift

Giltigt pass utan resebegränsningar

Möjlighet och vilja att resa internationellt stora delar av året

God samarbetsförmåga och ett strukturerat arbetssätt

Godkänd säkerhetsprövning (FAS) före uppdragsstart

Meriterande färdigheter
Certifieringar inom Microsoft, Linux, nätverk eller närliggande områden

Erfarenhet från internationella IT-miljöer

Erfarenhet av infrastrukturprojekt eller utrullningar över flera geografiska platser

Personliga egenskaper ⭐
Lösningsorienterad

Flexibel och anpassningsbar

Självständig i ditt arbete

Strukturerad och noggrann

Kommunikativ och samarbetsinriktad

Plats: Jönköping
Omfattning: Heltid (100%)
Period: 2026-08-03 – 2026-12-31
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7846093-2034402".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag (org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
553 21 (visa karta)
553 21  JÖNKÖPING

Arbetsplats
Sway Sourcing

Jobbnummer
9946241

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