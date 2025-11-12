Kundtjänst
Junior kundtjänstmedarbetare med erfarenhet av service sökes till välkänd kund inom restaurangHar du någon erfarenhet från något serviceyrke, exempelvis restaurang, butik, frisör, reception etc? Då är vi intresserade av att höra mer om dig! Din nya roll
Vi letar efter dig som vill testa något nytt, gillar att lösa problem, hjälpa andra och som har erfarenhet av att arbeta med service. Du kommer att ha stor nytta av att ha arbetat tex i en kassa (eller liknande) eftersom du lätt kommer att kunna förstå dina användares behov.
Du kommer att kliva in i en junior roll som kundtjänstmedarbetare inom IT- och Techsupport (utan krav på förkunskaper inom IT). Vi kallar rollen Supporttekniker, men vi letar snarare efter en person med erfarenhet av service och vilja att lära än en person som kan IT sedan tidigare. Du kommer att arbeta tillsammans med ett team på 10 personer där man hjälper och stöttar varandra i vått och torrt.
Du kommer att lära dig felsökning och problemlösning inom IT-support. Ärenden kan handla om allt från att hjälpa till med datorer, mobiltelefoner, paddor och skärmar. Några exempel på arbetsuppgifter är att du guidar användare i olika program, återställer lösenord, lägger till dem i grupper (tex mejlgrupper), hitta igen försvunna filer, gör olika typer av felsökningar inom nätverk, Windows och Office och mycket annat.
När du har arbetat ett tag och blivit "varm i kläderna" så kommer du även att roteras ut på Onsiten som är placerad i Stockholm City. På Onsiten är du en vecka då och då. Där hjälper man användarna på plats med diverse IT problem såsom hårdvara, kringutrustning och konferensrum.
I gruppen premierar man mångfald och ser att man gärna har en stor variation på individer i olika åldrar, kön, bakgrunder, personligheter etc.
Du kommer att arbeta som konsult via oss på Thalamus ute hos vår kund som sitter i Solna/Sundbyberg. Kunden supporterar användare inom restaurangbranschen - en stor, välkänd kedja inom snabbmat
Utöver detta så erbjuder vi som anställd hos oss fast anställning med kollektivavtal, fast lön och bra villkor. Där du har chansen att utvecklas via certifiering, utbildning och nya spännande uppdrag. Vi lägger tillsammans upp en utvecklingsplan och har kontinuerliga samtal för att du ska trivas. Våra anställda är vår viktigaste tillgång och en stor del för oss är att du ska trivas.
Om dig
Vi ser gärna att du har jobbat inom ett serviceyrke under några månader/något år/ett par år och har därmed vana att bemöta kunder och lösa problem. Vi ser gärna att du har arbetat inom restaurang, butik, frisör, skönhetsvård, reception eller liknande. Kassa-vana är något som vi tycker är intressant. Du är social, trevlig och gillar att prata med folk. Du vill lära dig nya saker och gillar att lösa problem. Du har inga problem med att bemöta människor via telefon, mail och chatt.
För att passa i tjänsten behöver du inte ha någon tidigare erfarenhet av IT, men ett intresse för att lära dig.
Vi värderar högt
• Intresse av att lära dig mer inom IT.
• Jobbat inom ett serviceyrke och gillar att bemöta kunder, gärna kassa-vana.
• Flytande i svenska och engelska i tal och skrift.
Ett plus
• Jobbat via telefon, chatt eller mejl, men inget krav. Viktigaste är att du har arbetat med att bemöta kunder.
Du som person
Som person så kan du arbeta varierade tider, du brinner för service och att hjälpa människor. Du har inga problem att prata i telefon. Du ska gilla problemlösning och är en teamplayer samtidigt som du kan jobba självständigt. Att vilja lära sig mer om IT och att gilla problemlösning också en viktig del när man jobbar som supporttekniker.
Placering
Kunden sitter i Solna/Sundbyberg.
Start
Troligtvis mitten av januari.
Arbetstider
Passen kan ligga måndag-söndag, 4.55-22.00. Du arbetar 8 timmar per pass. Jour kan tillkomma när du har arbetat en längre tid på företaget. Heltid i snitt 40 timmar/vecka, kan vara lite fler timmar en vecka, lite färre en annan vecka. OBS: Tiderna kan ändras.
Passen som börjar vid 5 eller slutar vid 22 kan arbetas hemifrån.
Passen som börjar kl 6.00 arbetas från kontoret i Solna Business Park, så det är viktigt att du kan tänka dig att komma in till kontoret tidiga pass.
Din ansökan
Alla våra ansökningar sker via vår hemsida och intervjuer sköts löpande.
Din nya arbetsgivare
Thalamus är ett stadigt växande IT-konsultbolag som erbjuder kvalificerade IT-konsulter inom supporttekniker, onsite & drift. Vi är ett familjärt bolag som ligger ute i Alvik strand och vår huvudsakliga fokus ligger på konsultverksamhet i Stockholms län.
Vi erbjuder månadslön, certifierings- och utvecklingsmöjligheter, där du blir fast anställd på Thalamus som IT-konsult. Våra uppdrag sträcker sig ofta under långa perioder och vid avslutade uppdrag hjälper vi dig vidare i din fortsatta utveckling. Då det är viktigt med trygghet och att vi ska få ett långt samarbete tillsammans.
På Thalamus är gemenskap en viktig del, vilket gör att vi ordnar AW:s samt sommarfest och julbord. Så att alla konsulter kan dela erfarenheter och glädje.
Om vi skulle beskriva oss själva skulle det vara att vi är ett glatt, kunskapsdrivet gäng vars arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang. Hoppas du vill bli en av oss!
