Kundsupport, leasingavdelningen Euromaster i Varberg

2026-01-09
Vill du arbeta i en serviceinriktad roll där du samordna kontakter mellan förare, verkstäder och leasingbolag? Trivs du med många kontaktytor och att skapa smidiga lösningar för andra i vardagen? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.Publiceringsdatum2026-01-09Om företaget
Euromaster är Europas ledande kedja för däck- och fordonsservice. Med djup kunskap, stort engagemang och ett heltäckande produkt-, tjänst och serviceerbjudande tar Euromaster ett helhetsgrepp. Hos Euromaster hittar du marknadens bredaste sortiment av däck, fälg och tillbehör.
Dessutom erbjuder Euromaster ett heltäckande tjänsteerbjudande som till exempel rådgivning, uppföljningssystem, internationell jourservice samt en egen regummeringsfabrik. Lägg därtill 90 års erfarenhet inom branschen samt att Euromaster alltid finns nära dig då företaget är representerat på över 140 orter i Sverige.
Lär gärna mer om Euromaster på: Euromaster.com
Vad erbjuder rollen?
I rollen som kundsupport inom leasing arbetar du med administration och service kopplat till leasingkunder och deras däckhantering. Du fungerar som en viktig kontaktpunkt mellan leasingbolag, verkstäder och förare av leasingbilar.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
Daglig kontakt med leasingbolag, verkstäder och förare
Hantering av ärenden kopplade till däck, skiften och avtal
Administration i affärs- och ärendehanteringssystem
Säkerställa att processer följs och att kunder får snabb och korrekt hjälp
Du kommer arbeta vardagar under klassiska kontorstider och utgå från Euromasters centralt belägna huvudkontor vid Tärnan i Varberg.
Detta är ett bemanningsuppdrag där du blir anställd av Effektiv och arbetar som konsult hos Euromaster. Uppdraget startar inom kort enligt överenskommelser och pågår i 6 månader. Det finns ev. möjligheter till förlängning.
Vem är du?
Vi tror att du är en person som tycker om att arbeta med service och administration och som får energi av att hjälpa andra. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och har lätt för att skapa förtroende i dina kontakter.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Är van vid att arbeta i olika system och har god datorvana
Talar och skriver obehindrat på svenska, samt har kunskaper i engelska
Har du tidigare erfarenhet från fordonsbranschen eller arbete med leasing/ leasingfrågor är det meriterande, men inget krav.
Vi kommer lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.
För att trivas i rollen tror vi också att du är en person som gillar att arbeta nära andra, kan samarbeta, vill bidra till en god stämning och nå gemensamma mål. Detta samtidigt som du är trygg i att ta ansvar för dina egna arbetsuppgifter och ser till att dina processer går framåt självständigt.
Är detta din perfekta match?
Detta är den perfekta matchen för dig som gillar att ge service, trivs med många kontaktytor och samarbetar prestigelöst med dina kollegor. Detta samtidigt som du tar ansvar för dina egna arbetsuppgifter och vill bidra i ett engagerat och ambitiöst team med kunden i fokus..
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 1 februari. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Jessica Andersson på jessica.andersson@effektiv.se
.
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
