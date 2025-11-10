Kundsupport/ Kundtjänst
Kundsupport / Produktionssupport - hjärtat i vår verksamhet
Vi söker dig som vill bli en del av vårt engagerade team och bidra till att ge våra kunder bästa möjliga service. Som kundsupport är du navet i vår verksamhet - den som ser till att allt flyter på mellan kunder, montörer och produktion.
Om rollen
I rollen som kundsupport/produktionssupport är du den viktiga länken mellan våra kunder och den interna organisationen. Du hanterar inkommande kundärenden via telefon och mail, följer upp ordrar och ser till att rätt information når rätt person i tid. Arbetet är varierande och kräver både noggrannhet, struktur och förmåga att ha många bollar i luften.
Du kommer att arbeta i vårt affärssystem (Microsoft D365) samt i Office-paketet, främst Excel. Introduktionen sker stegvis, med kontinuerlig upplärning och ökande ansvar i takt med att du känner dig trygg i arbetsuppgifterna.
Dina arbetsuppgifter:
• Ta emot och hantera kundärenden via telefon och mail
• Registrera, följa upp och uppdatera ordrar i affärssystemet
• Ge support till montörer och kollegor i produktionen
• Säkerställa att deadlines hålls och att kunder får snabb återkoppling
• Föra anteckningar och dokumentera ärenden enligt rutiner
• Bidra till en positiv och lösningsorienterad arbetsmiljöProfil
Vi söker dig som:
• Är noggrann och har känsla för detaljer
• Har en positiv inställning till både nya och återkommande uppgifter
• Är lättlärd och nyfiken på att sätta dig in i nya system och rutiner
• Klarar av att ha många bollar i luften och ändå hålla ordning och struktur
• Är strukturerad och gillar att ha koll på läget
• Är stresstålig och trivs i en ibland intensiv arbetsmiljö
• Är punktlig och pålitlig - du vet vikten av att finnas på plats när dagen startar
• Har vilja och förmåga att hålla deadlines
Krav:
Svenska i tal och skrift
Meriterande erfarenheter
• Kundkontakt, både via mail och telefon
• Arbete i affärssystem, gärna Microsoft D365
• Goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt ExcelOm företaget
Genom väl beprövade metoder och arbetssätt hjälper vi logistik- och industriföretag att optimera sin verksamhet och därmed minska sina personalkostnader. Vi planerar, levererar och opererar vårt åtagande genom en mycket erfaren och specialiserad organisation inom logistik- och industriområdet. Posti Logistics Staffing levererar tjänster inom Uthyrning, Entreprenad, Rekrytering och konsulterande tjänster.
Posti Logistics Staffing AB är ett Auktoriserat Bemanningsföretag vilket innebär bland annat att alla anställda är kollektivavtalsanslutna och att vi som företag följer alla de regler som dikteras av branschens kollektivavtal, leveransvillkor och skrivelser om försäkringsåtaganden. Ersättning
