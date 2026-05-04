Kundsupport - vikariat under 4 månader
2026-05-04
Vi söker nu en kundsupport för omgående start till vår partner i Göteborg. Uppdraget sträcker sig över sommaren till och med 31 augusti, med eventuell möjlighet till förlängning, men där fokus just nu är att täcka ett akut behov under sommarperioden.
Du blir en del av ett team som arbetar nära verksamheten och hanterar hela flödet från inkommande kundärenden till problemlösning, orderadministration och uppföljning. Rollen passar dig som vill arbeta mer brett än traditionell kundservice och som har ett intresse för system, struktur och hur processer hänger ihop.
Om tjänstenI denna roll arbetar du med en varierad ärendehantering där du ansvarar för allt från rutinbeställningar till mer komplexa frågor kopplade till transporter och regelverk. Du har daglig kontakt med kunder samt interna funktioner och förväntas ta ett helhetsansvar i varje ärende.
Arbetet innebär att du behöver kunna växla mellan olika typer av uppgifter och system, samtidigt som du säkerställer kvalitet och framdrift i varje steg. En viktig del av rollen är också att förstå flöden och bidra till förbättrade arbetssätt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Ta emot och hantera inkommande samtal, mejl och digitala beställningar
Säkerställa att rätt transporttyp bokas utifrån kundens behov och gällande regelverk
Administrera ordrar i affärssystem och följa upp att de hanteras korrekt genom hela flödet
Ge rådgivning till kunder och hjälpa dem hitta rätt lösning
Samarbeta tätt med sälj, ekonomi, produktion och logistiksupport
Arbeta mot en hög uppklaringsgrad och lösa ärenden i första kontakt när möjligt
Följa upp KPI:er såsom svarstider och orderhantering
Vi söker dig somHar erfarenhet av kundsupport, orderadministration eller en koordinerande roll
Har god systemvana och trivs med att arbeta i flera system parallellt
Har en god kommunikativ förmåga och bygger förtroende i dialog med kunder och kollegor
Är strukturerad, ansvarstagande och trivs i en roll med många kontaktytor
Talar och skriver flytande svenska och engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet av transport/logistik eller har arbetat i komplexa flöden tidigare.
Som person är du nyfiken, lösningsorienterad och trygg i att fatta egna beslut. Du trivs i en miljö där tempot varierar och där du behöver kombinera struktur med flexibilitet. Samtidigt har du ett intresse för hur system och processer kan användas för att skapa effektivitet i arbetet.
Om anställningenDetta är ett konsultuppdrag med omgående start som löper över sommaren till och med 31 augusti. Uppdraget är tidsbegränsat för att täcka ett aktuellt behov, med eventuell möjlighet till förlängning beroende på verksamhetens fortsatta behov.
Du blir anställd som konsult och arbetar på plats hos vår partner i Göteborg.
Omfattning: Heltid, kontorstider 07:00-16:00 (arbete på plats)
Start: Omgående
Slutdatum: 31 augusti (med eventuell möjlighet till förlängning)
Placering: Göteborg
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Kungsportsavenyen 10 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG
9890455