Kundservicemedarbetare till finansbolag!

Recruitive AB / Kundservicejobb / Stockholm
2025-09-26


Publiceringsdatum
2025-09-26

Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad och kommunikativ kundservicemedarbetare till en av vård kunder. Du kommer ta emot inkommande samtal, ge förstklassig service och hantera administrativa uppgifter. Du kommer att sitta i fantastiska lokaler mitt i centrala Stockholm. Här erbjuds du både personlig utveckling och härliga kollegor!

Arbetsuppgifter
• Hantera daglig kunddialog, främst via telefon och chatt
• Utarbeta och administrera betalningsplaner för kunder
• Administrativ hantering av kravrelaterade ärenden
• Hantera inkommande betalningar och utbetalningar

Profil
Du är serviceinriktad och har stark egen drivkraft. Du är även självgående, ansvarsfull och du har glimten i ögat. Du har en god social förmåga och lyssnar på människorna bakom siffrorna. Du ger dem respekten och tiden som krävs för att ge deras liv och ekonomi en nystart. Du kommer in i ett snabbt växande fintech-företag med massor av framtida möjligheter. Vi sitter i härliga lokaler centralt i Stockholm. Här arbetar vi tillsammans och har kul ihop, som kollegor och vänner.

Erfarenhet & Personlighet:
• God kommunikationsförmåga
• Goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift
• Intresse av att arbeta i ett snabbrörligt företag
• Månadslön: 24 000 kr + provision

Om företaget
Vår kund har sedan 2016 varit en partner för människor som kämpar med sin privatekonomi. Vår kund hjälper sina kunder att förstå och vända sin ekonomiska situation, oavsett hur de hamnat där. Med en kombination av lång erfarenhet och innovativ teknologi leder vår kund vägen mot skuldfrihet och en hållbar privatekonomi, rustad för livets alla utmaningar.

Om företaget
Recruitive är en oberoende tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn. Vårt erbjudande innefattar tjänster och branschlösningar inom våra tjänsteområden Administration, Ekonomi, Kundtjänst och Försäljning.
Vi är medlemmar i Almega kompetensföretagen och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet.

Ersättning
Fast l?n + provision

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8867".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Recruitive AB (org.nr 559072-9546), http://www.recruitive.se/

Kontakt
Helena Wallin
helena.wallin@recruitive.se

Jobbnummer
9529435

