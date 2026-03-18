Kundservicemedarbetare Till Essve
2026-03-18
Vi söker nu efter en kundservicemedarbetare till vår omtyckta kund ESSVE i Kista. ESSVE behöver förstärkning till sitt team under ett föräldravikariat och letar efter dig som är serviceinriktad och kundorienterad.
Här blir du en del av ett härligt gäng som tillsammans ansvarar för att leverera förstklassig service till ESSVES kunder på den nordiska marknaden. Du kommer utgå från kontoret i Kista.
Om rollen som kundservicemedarbetare
I rollen kommer du att arbeta med att ta emot ärenden från kunder samt stötta säljare med orderläggning, priser och administration. Du kommer tillhöra det nordiska kundserviceteamet inom funktionen Sales Operations och utgå från ESSVE:s fina lokaler i Kista. Teamet sitter utspritt i Norden men jobbar tätt tillsammans via Teams.
Detta är ett konsultuppdrag med start omgående fram till 28de augusti. Du blir anställd av oss på The Place och arbetar ute hos kunden.Publiceringsdatum2026-03-18Dina arbetsuppgifter
I rollen som kundservicemedarbetare på ESSVE kommer du bland annat att:
Hantera inkommande ärenden via mejl, telefon och CRM system.
Svara på produktfrågor, informera om kampanjer och nyheter.
Hantera ordrar, beställningar, returer och reklamationer.
Felsöka i systemet, hjälpa till med korrigeringar och fakturafrågor.
Lägga upp nya kunder, uppdatera information och sköta registervård.
Stötta säljare med prisuppgifter och produktinformation.
Vidarebefordra frågor till rätt avdelning.Erfarenheter
För att trivas i rollen som kundservicemedarbetare på ESSVE ser vi att du har:
Minst två års erfarenhet från en likande roll.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Mycket goda kunskaper i Officepaketet och i Excel.
Meriterande om du har tidigare erfarenhet ifrån byggbranschen.
Vem är du?
För denna roll lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi tror att du är en positiv och serviceinriktad person som tycker om att leverera det där lilla extra för dina kunder. När andra ser problem ser du lösningar!
Vidare är du en kommunikativ och prestigelös lagspelare som har en god samarbetsförmåga. Du har inget problem att ta ansvar för dina arbetsuppgifter och hjälper gärna till där det behövs. Självklart bidrar du även till en trevlig stämning i gruppen och på kontoret.
Praktisk information
Konsultuppdrag med start omgående fram till 28de augusti.
Start: Så snart som möjligt med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Arbetstider: 40tim/veckan. 7-16 eller 8-17
Plats: På kontoret med möjlighet till att arbeta hemifrån 1-2 dagar i veckan efter onboarding.
Vi är nyfikna på att höra mer om dig och vad du kan bidra med! Skicka in din ansökan redan i dag då urval ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Om ESSVE
ESSVE är en marknadsledande leverantör av skruv och infästning som försett den nordiska marknaden med produkter sedan 1970. Kontoret i Sverige ligger i Kista och har ca 50 medarbetare. ESSVE tillhör koncernen Bergman och Beving. Deras mottot är - GET IT DONE - vilket genomsyrar deras arbete. ESSVES framgång bygger på en företagskultur där kommunikationen är rak och stämningen hjärtlig.
The Place - Where happy work happens
Låter detta intressant och du fortfarande vill söka jobbet? Bra - du som lyckas knipa platsen blir dessutom en del av The Place! Som medarbetare hos The Place erbjuds du kompetensnätverk, mentorskap och trygga villkor. I The Place har du en Worklife Partner som är intresserad av att följa och utveckla ditt arbetsliv över tid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7399924-1899344". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Place AB
164 53 KISTA Arbetsplats
