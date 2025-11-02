Kundservicemedarbetare
2025-11-02
Välj inte Elis om du inte gillar teamwork...
• men om du vill vara del av ett företag som är ledande inom cirkulära tjänster och tror på såväl individuell som kollektiv framgång - välkommen till oss!
Med vår hjälp har svenska företag och organisationer kunnat omge sig med hela och rena textilier sedan 1950. Sedan dag ett har vi hyrt ut, hämtat, tvättat och lagat - om och om igen med kundens behov i centrum. Hundratusentals arbetskläder, mattor, torktrasor, bädd-, bad- och bordstextilier cirkulerar dagligen mellan Elis tvätterier och kunder inom vård och omsorg, industri, handel, renrum, hotell och restaurang. Vi är ett av Sveriges 500 största bolag och har av Karriärföretaget blivit utsedda som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2023 och 2024!
Kundservicemedarbetare i världsklass Till vår anläggning i Ockelbo Vår kärnverksamhet är att vi levererar hyr- och tvättlösningar till företag inom främst vården och hotellnäringen. Vi erbjuder våra kunder bland annat bäddlinne, frottéhanddukar och personalplagg, allt i ett cirkulärt flöde. Utöver hyrlösningar erbjuds även kringtjänster i form av smarta logistiklösningar. Anläggningen servar ca 750 kunder och vi är drygt 110 medarbetare. En av våra kundservicemedarbetare går nu i pension och därför söker vi vår nya stjärna.
TjänstenSom kundservicemedarbetare är du en självgående och engagerad person som brinner för att ge service, vårda våra befintliga kunder och drivs av att göra goda affärer. Du är beredd att vara spindeln i nätet som får samarbetet mellan avdelningarna att fungera, för att i slutändan kunna ge service och kommunikation i världsklass till alla våra kunder. Du kommer ha mycket kundkontakt och många bollar i luften vilket kräver hög energi och ett starkt driv.
Mer specifikt innebär tjänsten som kundservicemedarbetare:
Hantera inkommande ärenden från kunder och ge fantastisk service
Vara en support- och servicefunktion till anläggningens samtliga kunder
Informera kunder om alla våra produktområden och nyheter
Samarbete med sälj, produktion, distribution och lager
Reklamationshantering, debiteringar/krediteringar
Löpande administrativa uppgifter såsom orderhantering, avtalsregistrering, uppdatering av prislistor mm.
Vad har Mari Fridlund, kundservicechef, att säga om tjänsten och företaget?
"Efter 16 år som kundservicechef så känner jag glädje och stolthet över att jobba på Elis och brinner för mötet med våra kunder. Här på Elis i Ockelbo kommer du att mötas av ett sammansvetsat team med siktet inställt mot framtiden. Service och kommunikation i världsklass!
Som kundservicemedarbetare kommer dina arbetsuppgifter att vara både varierande och utmanade. Med stort fokus på att hitta lösningar och vara spindeln i nätet. Tillsammans siktar vi mot att möta våra kunders behov och ständigt utvecklas för att överträffa dom samma"
Vem är du? Som person upplevs du som positiv och lösningsorienterad och har ett stort engagemang i det du gör. Våra kunder ska få den bästa servicen och rådgivningen så att de känner sig nöjda och sedda efter varje kontakt! Det är viktigt att du har samma inställning. Du är effektiv och kan strukturera din vardag, är bra på att uttrycka dig i tal och skrift och är en lagspelare. I denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vad kan du? För rollen som kundservicemedarbetare är erfarenhet av kundkontakter och service ett måste och vi ser även att du har som lägst gymnasieutbildning. Du har mycket god dator- och systemvana. B-körkort krävs för tjänsten.
Varför ska du välja Elis? Vi är ett företag som driver den cirkulära omställningen med ett stort fokus på ett mer hållbart samhälle! Vi erbjuder dig en heltidsanställning i ett stabilt företag med en trevlig arbetsmiljö och kompetenta kollegor. Du kommer att få både produktutbildning och löpande coachning och det finns goda framtida utvecklingsmöjligheter inom företaget. Vi lever efter de värderingar som alltid har utgjort Elis ryggrad: Respekt för andra - Att vara en förebild - Integritet - Ansvar. De ger en referensram, som vägleder våra handlingar och inspirerar våra val.
Kontakt och ansökan Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Mari Fridlund, kundservicechef, på telefon +46706713685
Välkommen att registrera din ansökan med ett personligt brev och CV genom länken nedan. Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag löpt ut - så skicka in din ansökan redan idag!
Sista ansökningsdag är måndag 17 november 2025.
