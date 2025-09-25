Kundserviceagent (timvikariat)
Regionservice, KatrineholmPubliceringsdatum2025-09-25Om företaget
Regionservice är en smidig, flexibel och nytänkande serviceorganisation med stolta medarbetare, som tillsammans skapar värde för Region Sörmland.
Regionservice ska skapa förutsättningar för att uppfylla Region Sörmlands uppdrag på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Det gör vi genom att ha lyhördhet för och förstå våra kunders behov. Vi utvecklar och tillhandahåller stödtjänster av olika slag till Region Sörmlands alla verksamheter, politiken, patienter och besökare. Vi arbetar inom områdena; fastigheter och lokaler, inköp, löne- och fakturahantering, administration, informationshantering och verksamhetsnära service som kost, transport, lokalvård . Hela Region Sörmland är rökfri.
Kontaktcenter är en del av Region Sörmlands ansikte utåt och hjälper patienter, närstående, medborgare och medarbetare inom regionen att få svar på sina frågor. Kontaktcenter handlägger ärenden och ser till att kunden kommer i kontakt med rätt verksamhet och/eller person. Kontaktcenter ska präglas av kundfokus och ett flexibelt arbetssätt.
Är du empatisk, lyhörd och trygg i kundkontakten? Har du en pedagogisk förmåga och ett tålamod som gör att du kan bemöta kunder på bästa sätt? Då kan du vara den vi söker!Arbetsuppgifter
Säkerställa att våra kunder får ett gott bemötande. Fånga upp och ta tillvara kundbehoven. I tjänsten ingår att bemanna vår informationsdisk direkt ut mot kund. I tjänsten ingår också att hantera telefonsamtal från regionens invånare. Lämna ut Siths-kort till anställda i regionen. Förekommande förfrågningar och ärenden via vårt ärendehanteringssystem TOPdesk. Säkerställa att våra kunder får ett gott bemötande och hjälp med de ärenden som kommer till oss.
I rollen som kundserviceagent i kontaktcenter arbetar vi utifrån en framtagen bemötandeguide.
Din kompetens
• 18 år.
• Digital kompetens/systemvana: bekväm i flera verktyg samtidigt och förstår generella mönster i digitala system/gränssnitt. tex Cosmic, InAttend.
• Ha god datavana, erfarenhet av att jobba i Officepaketet.
• På grund av vikten av att säkerställa patientsäkerheten i vår verksamhet, kräver vi mycket god svenska och engelska i tal, skrift och läsförståelse.
• Minst 3 års dokumenterad service erfarenhet (t.ex. kundcenter, hotell, restaurang).
• Vi söker en initiativtagande, lösningsfokuserad och strukturerad medarbetare som är självgående och har god kommunikationsförmåga. Du trivs i en flexibel och samarbetsinriktad arbetsmiljö där du gärna hoppar in där det behövs och aktivt föreslår förbättringar.
Meriterande:
• Ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska i tal, skrift och läsförståelse.
• Erfarenhet av att jobba med rutiner.
• Erfarenhet av att jobba med SITHS-kort.
• Erfarenhet att arbeta i Telefonväxel.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tidsbegränsat timvikariat vid behov, tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef kundservice Anette Möllergren, 076-722 19 08.
Övriga fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på kontaktcenter!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-10-09.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
