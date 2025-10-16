Kundservice och Logistik Specialist
2025-10-16
Vikariat med möjlighet till förlängning
Woodcomposite Sweden AB är en innovativ startup inom träkompositbranschen, baserad i Hyltebruk. Woodcomposite Sweden AB är en del av Sweden Timber AB där även Hylte Paper AB ingår. Vi skapar hållbara material för en grönare framtid och växer snabbt i en dynamisk miljö där varje medarbetare gör skillnad. Nu söker vi en engagerad och flexibel person som kan kliva in och stötta teamet under en spännande period! Publiceringsdatum2025-10-16Om tjänsten
Vi söker en Customer Service & Logistics Specialist för ett vikariat på 18 månader, med start omgående eller senast mitten av november 2025. Tjänsten är en tillfällig ersättning för en kollega på föräldraledighet, men med goda möjligheter till förlängd anställning inom bolaget efter perioden. Du kommer att arbeta i hjärtat av vår kundservice och logistik, där du hanterar allt från order till transporter och certifieringar. I vår startup-miljö är det viktigt med ett öppet sinne och förmåga att snabbt ta sig an varierande uppgifter - ingen dag är den andra lik!
Huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Orderhantering: Lägga in nya ordrar i Fortnox, skicka orderbekräftelser till kunder via mejl eller Fortnox, samt matcha material mot ordrar med hjälp av lagerfiler.
Fakturering och ekonomi: Skapa och skicka fakturor i Fortnox, hantera credit notes, påminnelser för förfallna fakturor.
Transport och logistik: Boka frakter hos leverantörer. Hantera reklamationer vid skadat gods, skapa fraktdokument som CMR, delivery notes, etiketter och packlistor baserat på lagerfiler. Övervaka fraktkostnader samt samordna FCA-frakter.
Dokument och certifieringar: Skapa proformafakturor i Word, COO-certifikat via Certatia (handelskammaren).
Övrigt: Kundservice, ad-hoc uppgifter.
Vem söker vi?
God skrift och talförmåga i Svenska och Engelska.
Erfarenhet av kundservice, orderhantering och/eller logistik - gärna från en internationell eller tillverkningsnära bransch.
Grundläggande kunskaper i fakturering och ekonomi (Fortnox är meriterande).
Intresse för certifieringar som FSC och ISCC, eller vilja att lära dig snabbt.
Stark kommunikationsförmåga på svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.
Flexibel och lösningsorienterad - du trivs i en startup där du får ta egna initiativ och hantera oväntade uppgifter.
God datorvana (Word, Excel, mejl och enkla system som Fortnox).
Det är en fördel om du har erfarenhet av fraktbokning, men vi värderar rätt inställning högre än perfekt matchad bakgrund!
Vad erbjuder vi?
En roll i ett växande bolag med direkt påverkan på vår framgång.
Kompetensutveckling inom logistik, certifieringar och kundservice.
En platt organisation med korta beslutsvägar och roliga kollegor.
Möjlighet till permanent anställning.
Ansök nu!
Vi hanterar ansökningar löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan nu, men senast 31 oktober 2025 för att hinna med en smidig start. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Renato Cosic på 070-224 7809. Har du frågor gällande rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-chef Martin Danielsson på martin.danielsson@hyltepaper.com
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig.
Woodcomposite Sweden AB - Bygg framtiden med oss!
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559348-2002) Jobbnummer
9560719