Kundservice / Adminstratör
Serviceinriktad och strukturerad? Vi söker dig som vill arbeta med kundkontakt, ärendehantering och administration.
Eterni söker omgående en erfaren och trygg administratör till kund i Hultsfred.Publiceringsdatum2026-03-23Arbetsuppgifter
I denna roll är du en viktig kontaktpunkt för hyresgäster och hanterar en variation av ärenden i det dagliga arbetet. Du ansvarar för att ta emot, strukturera och prioritera inkommande ärenden samt säkerställa att rätt åtgärder sätts in.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Mottagning och hantering av felanmälningar
Hyresgästkontakt via telefon, mejl och digitala ärenden
Samordning mellan hyresgäster, fastighetsskötare och andra funktioner
Registrering och administration i olika system
Löpande administrativt arbete
Du förväntas även bidra till utvecklingen av arbetssätt genom att hålla dig uppdaterad i verksamhetens system, dela kunskap med kollegor och komma med förbättringsförslag.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har ett professionellt och serviceinriktat bemötande och trivs i kontakt med människor i olika situationer. Du är lösningsorienterad, strukturerad och har förmåga att prioritera i en vardag där tempot kan variera.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har dokumenterad erfarenhet av att arbeta som administratör eller kundservicemedarbetare
Har god kommunikativ förmåga och uttrycker dig mycket väl på svenska i tal och skrift
Har mycket bra svenska samt goda kunskaper i engelska. Ytterligare språk är meriterande
Har god vana av att arbeta i IT-system
Är ansvarstagande, flexibel och har god samarbetsförmåga
Har personlig mognad och ett professionellt förhållningssätt
B-körkort är ett krav.
ÖVRIG INFORMATION
Urval och intervjuer sker löpande, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan!
Plats: Hultsfred
Start: Inom kort
Arbetstider: Dagtid
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
598 37 VIMMERBY Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Linda Malmros linda.malmros@eterni.se Jobbnummer
9814021