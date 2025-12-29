Kundrådgivare Servicekontoret Gamlestaden
2025-12-29
Har du en passion för att ge service i världsklass?Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att:
Vara kontorets ansikte utåt genom att erbjuda bästa möjliga service och bemötande till Swedbanks privat- och företagskunder.
Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar att hantera serviceärenden i det obokade kundmötet och att arbeta nationellt med serviceärenden via inkommande telefonsamtal.
Bidra till våra mål genom effektivt arbetssätt med stort fokus på ökad tillgänglighet, kundnöjdhet och proaktivitet.
Samarbeta och skapa goda relationer med kollegor inom banken för att utveckla våra kunders finansiella hälsa, hitta behov hos kund och slussa när annan kompetens behövs för att skapa mervärde i kundmötet.
Utvecklas vidare och bredda din kompetens - inom banken finns flera karriärmöjligheter och personlig vidareutveckling uppmuntras.
I denna roll behöver du:
Brinna för service, sätta kunden i fokus och bidra till kundnöjdhet genom att ha ett gott affärsmannaskap och vara lösningsfokuserad.
Intresse för att informera om våra produkter och tjänster till våra privat- och företagskunder samt förmågan att digitalisera och guida kunderna i våra digitala kanaler.
Ha ett öppet sinne, vara nyfiken på och anpassningsbar till nya arbetssätt.
Ett starkt eget driv, förmågan och viljan att bidra till både individuella- och gemensamma mål.
Hos oss kan du uppleva:
Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudanden för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...
du får möjligheten att jobba på vårt servicekontor i Gamlestaden. Du kommer att arbeta i en verksamhet som präglas av ett stort kundflöde och högt tempo. Vi är i en förändringsresa där du förväntas vara anpassningsbar och nyfiken på nya arbetssätt. Servicekontorets fokusområden är tillgänglighet och kundnöjdhet och du får möjligheten att jobba med serviceärenden både lokalt och nationellt via inkommande telefoni. Med en positiv inställning och en vilja att ta dig an nya utmaningar kommer du att trivas och lyckas hos oss. Som ledare förväntar jag mig ett starkt personligt driv och självledarskap. Är du den som brinner för och älskar att ge service i världsklass så är jag övertygad om att du kommer att trivas i mitt team.
Välkommen med din ansökan!" Hanna Wagman, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2026-01-11.
Tjänsten avser ett vikariat till och med 2027-08-30
Placeringsort: Gamlestaden, Göteborg
Rekryterande chef: Hanna Wagman
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
